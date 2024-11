Srbiju je vodio do dva olimpijska zlata, sad preuzima reprezentaciju Crne Gore

Podijeli :

REUTERS/Laszlo Balogh via Guliver

Srpski stručnjak Dejan Savić novi je izbornik vaterpolske reprezentacije Crne Gore, javlja agencija Beta.

Vaterpolski savez Crne Gore je priopćio da će Savić do lipnja biti trener kluba u Saudijskoj Arabiji, nakon čega počinje puna suradnja s crnogorskom reprezentacijom do kraja olimpijskog ciklusa. Savić će službeno početi voditi Crnu Goru u utakmicama Svjetsko kupa od 7. do 12. siječnja u Bukureštu.

Savić je kao izbornik srpske reprezentacije od 2012. do 2022. osvojio dva zlata na Olimpijskim igrama (2016., 2021.), tri zlata na Europskom prvenstvu (2014., 2016., 2018.) i zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2015.