Održani izbori u HVS-u, dosadašnji predsjednik jednoglasno slavio

Podijeli :

Sport Klub

Na redovnoj, a ujedno i izbornoj Skupštini Hrvatskog vaterpolskog saveza dosadašnji predsjednik Mladen Drnasin jednoglasno je dobio novi mandat čelnika naše vaterpolske organizacije.

U Upravni odbor HVS-a izabrani su Perica Bukić kao izvršni dopredsjednik, Tomislav Dumančić, Predrag Sloboda i Mladen Miškulin kao dopredsjednici te Ratko Rudić, Milivoj Bebić, Samir Barač, Adrian Ježina, Vjekoslav Jadrešić, Tomislav Ninić, Tomislav Jukić i Hrvoje Akrap kao članovi, dok Nadzorni odbor čine predsjednik Ante Kulušić te Danko Duhović i Frane Mitrović.

“Godina 2024. je bila sjajna. Zahvaljujem svim sponzorima koji su nas pratili na tom putu, a posebno Vladi Republike Hrvatske koja je sjajno reagirala u trenutku kada smo se odlučili za organizaciju Europskog prvenstva u siječnju ove godine. Zahvala Perici Bukiću koji je i došao na samu ideju organizacije u uvjetima odustajanja Izraela, odnosno Netanye, kao i Josipu Varvodiću, prvog dopredsjednika European Aquaticsa. Zahvala isto odlazi i gradovima Zagrebu i Dubrovniku na suorganizaciji. Način na koji smo organizirali to prvenstvo je mislim na veliku pohvalu našoj državi”, izjavio je Drnasin i naglasio:

“Što se Vlade Republike Hrvatske tiče, doista nisam nikada bio veći optimist u državnoj potpori daljnjem razvoju sporta u Hrvatskoj, pa tako i vaterpola.”

Glavni tajnik HVS-a Ivan Milaković podnio je izvješće sa svoje pozicije, kao i one Ratka Rudića, predsjednika Stručnog savjeta HVS-a:

“Prije svega čestitam izborniku na svim uspjesima, pobjedama, medalja . Zbog vas smo se cijelo vrijeme osjećali i osjećamo ponosnim. Jednako vrijedi i za mlađe vrste, kao i za djevojke odnosno ženske reprezentacije. Ujedno, mogu vas izvijestiti da smo u pogledu organizacije EP za djevojke do 19 godina u Zagrebu, gdje nismo imali neku posebnu državnu potporu, ali smo natjecanje svejedno završili u plusu od 17.000 eura. Prema prijedlogu predsjednika Stručnog savjeta, mi danas imamo profesionalne i za rad s mlađim uzrastima. Tako da Neven Kovačević je nadležan za uzrast do 15 i do 16 godina, a Emil Nikolić za dob od 16 do 20 godina, dok je Milivoj Bebić supervizor. Kao što znate, uveli smo i kamp za djecu do 11 godina, a odlučili smo promijeniti i pojačati dodatno kriterije za Trofej Nardelli, pa ćemo tako ubuduće vrednovati i koliko koji klub daje igrača za reprezentaciju.”

Usvojeno je i izvješće izbornika seniorske vrste Ivice Tucka.