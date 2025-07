Kreće povijesno Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku: ‘Spremne smo i uzbuđene, ovo nam je najvažnija utakmica’

Podijeli :

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u petak 11. srpnja otvara Svjetsko prvenstvo u Singapuru utakmicom protiv Japana.

Osim vaterpolista, u Singapuru na SP-u prvi put nastupaju i hrvatske vaterpolistice, što označava prvi put da Hrvatska ima obje selekcije na svjetskoj smotri.

No za razliku od vaterpolista, kojima je ambicija uzeti medalju, ako je moguće i zlatnu, vaterpolisticama je već sami plasman na SP dovoljan uspjeh. Čak 13 igračica u rosteru je u dobi od 16 do 20 godina.

Nadalje, skupina je vrlo jaka. Grčka, Mađarska i Japan, s kojim Hrvatice otvaraju turnir u petak 11. srpnja s početkom u 10 sati po našem vremenu.

“Nitko u svijetu ne igra taj njihov vaterpolo, pa se za njih teško i pripremiti. S njima otvaramo SP i tu tražimo prolazak dalje”, rekla je izbornica Mia Šimunić.

Jelena Butić je dodala:

“Sve cure su uzbuđene, sretne smo i jedva čekamo start prvenstva. Japan je nama zapravo i najvažnija utakmica, tu tražimo pobjedu za ulazak po mogućnosti onda u Top 8. U Pekingu smo sparirale Kineskinjama koje su puno drukčije, jače su, ali Japanke stalno plivaju. Nema ni centra, ni bekova. Zato smo dosta vježbale i dolazimo, ulazimo spremni u utakmicu s Japankama.”

Iva Rožić, vaterpolistica 2024. godine u Hrvatskoj, kazala je:

“Atmosfera među nama je predobra, jedva čekamo da krene, preuzbuđene smo. Opet, to nas neće sputati. Što se Japana tiče, to je jako brz sastav, tu nikad nema ispod 10, pa i više golova po utakmici. Sigurno one dodaju i preko 20. Spremamo se cijelo ljeto na takav jedan Japan, uzbuđene jesmo, ali smo i spremne.”

Dva dana kasnije Hrvatska igra protiv Grčke, a onda 15. srpnja protiv Mađarske. Pobjednik skupine ide izravno u četvrtfinale, a druga i treća reprezentacija u poretku ide u razigravanje, tzv. krnju osminu finala.

Ako Hrvatska zauzme posljednje, četvrto mjesto, slijedi joj borba za poredak od 13. do 16. mjesta.

Sastav Hrvatske: Latica Medvešek, Aurora Stipanov, Ana Desnica, Jelena Butić, Magdalena Butić, Matea Skelin, Nina Medić, Ria Glas, Lara Srhoj, Iva Rožić, Neli Janković, Nina Jazvin, Natasha Trojan Jimenez, Roza Pešić i Nina Eterović.