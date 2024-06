Hrvat postaje jedan od čelnih ljudi europskog vaterpola!

Podijeli :

Veliko priznanje!

U Beogradu, na sjednici Ureda European Aquaticsa, krovne europske organizacije za sve vodene sportove odabrani su novi članovi tehničkog vaterpolskog odbora.

Ono što je posebno zanimljivo, predsjednikom navedenog odbora imenovan je izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza – Perica Bukić! Hrvat je ovom titulom postao jedan od čelnih ljudi europskog vaterpola, odnosno prvi čovjek za vaterpolo u okviru European Aquaticsa. Mandat će mu trajati četiri godine.

“Ovo je veliko priznanje prije svega hrvatskom vaterpolu. Sigurno da su naši uspjesi, kako rezultatski ili sportski, ali jednako i organizacijski, utjecali na ovakvu odluku. Zahvaljujem se čelnim ljudima European Aquaticsa, a prije svih Antoniju Silvi, predsjedniku, te Josipu Varvodiću, prvom dopredsjedniku European Aquatics. Moja je ideja prenijeti neka naša iskustva, iz Hrvatske i HVS-a, a što mislim da zaista dobro radimo, sada i na europsku razinu i dati svoj obol u unaprjeđenju europskog, pa i svjetskog vaterpola”, poručio je Bukić.

Istaknuo je kako ova funkcija nosi i izuzetnu odgovornost:

”S jedne strane ovakva dužnost je čast i ona godi, ali s druge strane je i velika obveza i odgovornost. Puno je posla pred timom koji je odabran, a svakako mislim da tu trebamo uvezati i ljude iz Biroa tj. Ureda EA koji su iz vaterpola, plus dakako Josip Varvodić, kao prvi dopredsjednik European Aquatics.”

Dotaknuo se svih promjena koje želi implementirati:

“Imat ćemo i dio koji će se baviti klupskim vaterpolom, koji bi zajedno s TWPC pokušao doći do nečeg što je optimalno, kada govorimo o recimo sustavu klupskog natjecanja. Također važan je segment i reprezentativni vaterpolo, od seniorskog EP za žene i muškarce, pa naniže za uzraste do 20, do 18 i do 16 godina.

Neke su dobre promjene već napravljene, ali valja još poraditi i podignuti cijeli europski vaterpolo, te jasno doći i do nekih sponzora. To je sigurno u opisu posla i Biroa European Aquatics, ali i svih nas koji smo unutar vaterpola. Posla ima dosta, veselim se tim izazovima, a profesionalno to ne mijenja ništa na mojem statusu u HVS-u.

Ovo je naime volonterska dužnost, tako da što se tiče mojeg rada u HVS-u, sve ostaje kao što je bilo. Osim što sam dobio dodatnu obvezu više, poprilično zahtjevnu” zaključio je Perica Bukić, izvršni dopredsjednik HVS-a i sada i predsjednik TWPC European Aquatics.