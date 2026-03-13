Svitolina iznenadila Swiatek u Indian Wellsu

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina i Kazahstanka Elena Ribakina plasirale se se u polufinale teniskog turnira u Indian Wellsu.

Svitolina je sa 6-2, 4-6, 6-4 slavila protiv druge tenisačice svijeta Poljakinje Ige Swiatek poslije dva sata i devet minuta igre i plasirala se u svoje drugo polufinale Indian Wellsa u karijeri.

Suparnica Svitolini u polufinalu bit će treća tenisačica svijeta Kazahstanka Elena Ribakina koja je u četvrtfinalu savladala Amerikanku Jessicu Pegulu sa 6-1, 7-6(4).

U drugom polufinalnom susretu Indian Wellsa igraju prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Čehinja Linda Noskova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.