Stanišić: Sramotni sudac, svi smo ljuti i utučeni

Drama je dosegnula vrhunac, na kraju je ispala nogometna tragedija

“Razočaravajuće je primiti takav gol i vjerojatno ispasti s turnira. Više ništa ne očekujemo, tužno i žalosno. Želja je bila tu, ali bili smo bezopasni u prvom dijelu. Kasnije smo se podigli, igrali s više rizika. Na kraju smo primili jeftin gol. Ne znam što se dogodilo, još nisam vidio snimku gola, ali znam da nam se to nije smije dogoditi. Je li pad koncentracije… Upitno je i što je bilo osam minuta nadoknade, gdje je on to vidio? Nestvarno. Ali, na kraju krajeva, opet smo mi krivi. Moramo bolje braniti gol. Prošetali su se kroz sredinu i dali fantastičan gol.”

Stanišić je napao nizozemskog suca.

“Svi smo razočarani strašno. Dva puta u nadoknadi. Sudac je sudio strašno, sve protiv nas. Ne znam gdje je pronašao osam minuta. Dali smo sve od sebe, nismo zaslužili. Svi smo ljuti, ogorčeni i žalosni. Kad sam vidio osam minuta nadoknade, mislio sam da je pogriješio. Nećemo sve na suca, ali da je dao pet minuta, nitko ništa ne bi rekao. Teško je proći s dva boda, trebali smo pobijediti Albaniju, iako smo na poluvremenu mogli gubiti 0:2, 0:3. Ovako nismo trebali završiti. Bili smo slabiji samo od Španjolske, no i tamo smo imali svoje prigode. Imali smo sreće, a nama se danas okrenula – rekao je Stanišić. “