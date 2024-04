Modrić nema niti jednu ponudu, Dinamo se nada

Podijeli :

cordonxPress via Guliver

Sezona se bliži kraju a neizvjesno je gdje će karijeru nastaviti najbolji hrvatski nogometaš u povijesti

Luka Modrić, zaključno s 12. travnjem nema niti jednu ponudu. To je informacija koja se pojavila jučer u španjolskim medijima. Hrvatski kapetan ima potpisani ugovor do kraja sezone, no s obzoriom na to koliko je igrao ove sezone za očekivati je da je ovo posljednji ples u Realovom dresu.

Španjolska Defensa Central, pozivajući se na novinara Releva Mattea Moretta, piše o “radikalnom zaokretu” u Modrićevom slučaju te podsjeća da je njegova želja ostanak u Madridu, ali navodi i da razmišlja o nekoliko opcija u kojima bi mogao nastaviti karijeru.

Hrvatski prvak ne skriva interes za dovođenje Modrića. Dokazao je to pokrenutom kampanjom #imalobismisla, nedavnim zakupom stranice madridskog sportskog dnevnika Marce na kojoj ga je pozvao da se vrati, ali i nastavkom kampanje u kojoj je prije tri dana u Zagrebu u prometu viđen tramvaj na kojem je na mjestu linije pisao broj 10, a na mjestu odredišta kamo putuje stajalo Modrić.