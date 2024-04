Bayern neće podići trofej, to su za vas učinili Sport Klubovi novinari

Podijeli :

Sport Klub

Trofej njemačke Bundeslige će u petak 12. travnja biti izložen u Telemachovoj poslovnici u zagrebačkom Arena Centru gdje će se nogometni fanovi moći fotografirati s trofejom te družiti s nogometašima.

Po uzoru na slavne trofeje, one Lige prvaka i World Cupa, na svoju je međunarodnu turneju krenuo i trofej najposjećenije nogometne lige na svijetu – Bundeslige, koji ovaj tjedan stiže i u Zagreb. Trofej će tako u četvrtak, 11. travnja ugostiti emisija Gegenpressing na Sportklub kanalu, dok će u petak 12. travnja od 9 do 19 sati biti izložen u Telemachovoj poslovnici u zagrebačkom Arena Centru. Ondje će se taj dan od 16 do 19 sati organizirati i prigodno druženje s nogometašima, a nogometni fanovi će se moći od jutra i fotografirati uz trofej. Na događanju će sudjelovati i sportski komentatori na Sportklubu Željko Vela, Igor Flak, Josip Juraj Pajvot i Ivan Hodoba, a Telemach će u svojoj poslovnici organizirati i nagradnu igru za svoje korisnike.

Bundesliga je inače najposjećenija nogometna liga na svijetu pa su tako, u prosjeku, bundesligaški stadioni u prošloj sezoni primali više od 40 tisuća posjetitelja. Bundesliga ima prosječno 60 posto veću gledanost i od utakmica američke baseball lige (MLB) te gotovo dvostruko veću u odnosu na MLS, NBA i NHL. Samo je američki nogomet (NFL) gledaniji, s prosjekom od skoro 70 tisuća ljudi po utakmici.

je trofej, kojeg osvoji najbolja momčad na kraju sezone njemačke nogometne Bundeslige. S obzirom na izgled, poznat je kao “zdjela za salatu”. Od 1949. godine zamijenio je pehar pod nazivom Viktoria koji je izgubljen u Drugom svjetskom ratu. Vrijedi spomenuti kako je 1948. Nürnberg bio prvi prvak Njemačke poslije tog rata, ali nije primio trofej. Promjer zdjele na početku je bio 50 centimetara, a korišten je materijal koji je vrijedan oko 9.000 eura. Njemački nogometni savez je trenutačnu vrijednost procijenio oko 25.000 eura.

Zdjela je izrađena od 5,5 kilograma čistog srebra i postavljena je sa pet velikih te 11 malih turmalina (ukupno 175 karata). Inače, trofej je izradila njemačka zlatarka i dizajnerica nakita Elisabeth Treskow te njezini studenti u tvorničkoj školi u Kölnu.

Svi prvaci Njemačke od 1903. i prvog pobjednika Leipziga ugravirani su na peharu. Međutim, 1981. zdjela je postala premala za novo ugraviranje imena prvaka pa je ispod nje dodan srebrni prsten na kojem su postavljene pločice. 2009. godine kovački majstor Adolf Kunesch zamijenio je dosadašnjih pet pločica za ugraviranje sa novim i većim pločicama. Umjesto dosadašnje dvije, sada su na raspolaganju tri linije za ugraviranje.

Ukupna težina zdjele je oko 11 kilograma, a promjer iznosi 59 centimetara. U svojoj trenutačnoj veličini moguće je da će do 2026. godine imati dovoljno mjesta za sve prvake.