Hrvatice se vratile, Martić otkrila: ‘Mislila sam da će mi ovo biti zadnji nastup’

Hrvatska reprezentacija vratila se s turnira Druge skupine Billie Jean King Cupa iz Vilniusa s maksimalnim učinkom. Tri pobjede rezultatom 3:0 te jedna rezultatom 2:0 vratile su naš sastav u viši rang, odnosno Prvu skupinu, gdje će se sljedeće godine pokušati izboriti za odlazak u elitu ovog natjecanja.

Odmah po dolasku, a prije putovanja na sljedeće turnire, u Hrvatskom teniskom savezu u Zagrebu održale su konferenciju za novinare, koju je otvorio izbornik Marin Bradarić.

“Napravili smo fenomenalan rezultat. Imamo mladu ekipu i rezultat smo ostvarili bez igračica koje su bolje rangirane od ovih koje su igrale u Litvi, ali nisu nastupile zbog ozljeda. Na papiru je izgledalo da smo favoriti, ali nije bilo lako – natjecanje je bilo teško i izazovno, počevši od prvog susreta s Estonijom za koju je igrala Kaia Kanepi, bivša 15. tenisačica svijeta. Samo jedan kiks u toj prvoj grupi, s Estonijom i Sjevernom Makedonijom, bio bi poraz za nas, jer ne bismo više imali šansu ići u završnu grupu“, rekao je Bradarić.

Posebno nadahnuta u Litvi bila je Antonia Ružić, koja je igrala na “prvoj ploči“, protiv najbolje rangiranih suparnica. Pobijedila je u svim mečevima, uključujući onaj protiv Egipćanke Sherif, koja je prošle godine u ovo vrijeme bila 30. na WTA listi.

“I ove godine sam rado prihvatila poziv za reprezentaciju i igranje za Hrvatsku. Mislim da smo napravili dobar tim, radujem se našim budućim druženjima“, rekla je Antonia, a potom se nadovezala Iva Primorac, kojoj je ovo bio premijerni nastup za reprezentaciju.

“Marin (Bradarić) i Izo (Žunić) su nadmašili naša očekivanja, jer su donijeli veliku pozitivu i motivaciju. Bilo nam je veliko zadovoljstvo igrati u reprezentaciji.“

U svakom od tri najvažnija susreta led je probijala Lea Bošković, osvajala prvi bod i tako približila našu reprezentaciju na korak do pobjede.

“Ovih deset dana je bilo predivno, zahvaljujem se suigračicama i trenerima. Atmosfera nije mogla biti bolja. Mislim da nitko nije mogao napraviti ništa bolje“, rekla je Lea, koja je u ovom natjecanju prvi put igrala još 2018.

Petra Martić zbog ozljede nije mogla pomoći suigračicama. No savjeti i podrška nisu izostali.

“Nisam znala što će donijeti novi tim, ali dobili smo energiju i svježinu, što se vidjelo na terenu. Cure su igrale nevjerojatno. Mislila sam da će mi ovo biti zadnji nastup za reprezentaciju, ali uz ovakve cure i atmosferu veselim se sljedećoj godini.“

U Vilniusu je, iako ne službeno u sastavu, bila i Tara Würth.

“Nisam igrala, ali sam proživljavala s curama svaki meč. Ponosna sam na cijelu ekipu“, rekla je.

Ono što slijedi, ili još bolje, ono što bi stožer želio da uslijedi, opisao je pomoćnik izbornika Izo Žunić:

“Ne želimo čekati godinu dana do sljedećeg ovakvog okupljanja. Želja nam je da zajedno s HTS-om napravimo nekoliko okupljanja, da još spremniji i bolji na renkingu dočekamo novo natjecanje“, izjavio je.

“Imali smo Split Open, slijedi Zagreb Ladies Open… HTS radi puno da imamo što više ovakvih turnira višeg ranga i to je izuzetno važno. To je naša odskočna daska, to rade veliki, a mi jesmo veliki.“

Hrvatsku iduće godine čeka nastup u Prvoj skupini, no izbornik Marin Bradarić najavio je plan i želje za nekoliko sezona.

“Zadali smo si visoke ciljeve, za početak da u idućih nekoliko godina budemo u najjačoj skupini. Imamo vrhunske igračice, ali i velik broj mladih s potencijalom da budu među sto najboljih na svijetu. Imamo sada godinu dana da radimo s djevojkama, da napredujemo i individualno i kao tim. Ciljevi su nam visoki, idemo korak po korak i želja nam je da se za četiri-pet godina bo rimo za trofej“, rekao je Bradarić.