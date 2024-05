Bivša prva tenisačica svijeta propustila meč lopte protiv Swiatek, Poljakinja ipak slavila

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz PressFocus via Guliver

Najbolja svjetska tenisačica, Poljakinja Iga Šwiatek, spasila je meč-loptu i nadoknadila zaostatak od 2-5 u odlučujućem setu dvoboja 2. kola Roland Garrosa protiv Japanke Naomi Osake, da bi nakon dva sata i 57 minuta borbe slavila sa 7-6 (1), 1-6, 7-5.

Dvostruka pobjednica Australian Opena i US Opena i bivša najbolja tenisačica svijeta, koja se ove sezone vratila na terene nakon što je postala majka, odigrala je vjerojatno svoj najbolji meč u novoj fazi svoje karijere. Napadačkom taktikom je 26-godišnja Japanka stavila četiri godine mlađu suparnicu na velike muke i dovela ju na rub tek trećeg poraza na pariškoj crvenoj zemlji, na kojoj je Šwiatek prvi put trijumfirala 2020., a potom osvojila i prethodna dva izdanja drugog Grand Slam turnira u sezoni.

Poljakinja je propustila prednost ‘breaka’ u prvom setu, ali je to uspjela ispraviti odlično odigranim ‘tie-breakom’. No, Japanka je silovitim i preciznim udarcima, osvojila devet od sljedećih deset gemova te potpuno preokrenula tijek dvoboja. Kod vodstva 4-1 u trećem setu Osaka je propustila ‘break’-loptu, a kod vodstva 5-3 servirala je za pobjedu i došla do meč-lopte.

Nije pogodila prvi servis, što je Šwiatek iskoristila i čvrstim reternom suparnicu natjerala na pogrešku. Imala je Osaka kod 5-5 dvije prilike za vodstvo 6-5, ali je na drugu priliku za ‘break’ Poljakinje u tom gemu napravila dvostruku pogrešku. Kad je došla do prvog vodstva nakon prvog seta, Šwiatek je zaključila preokret prepustivši Osaki samo jedan poen u servisu za pobjedu.

Trenutačno 134. tenisačica svijeta je tako po sedmi put u karijeri ostala bez plasmana u drugi tjedan Roland Garrosa, a drugi put je završila nastup u drugom kolu.

Šwiatek je nastavila svoj pobjednički niz u Roland Garrosu koji traje već 16 mečeva, od poraza u četvrtfinalu 2021., te onaj započet u osvajanjem naslova u Madridu i Rimu ove godine, koji je došao do 14-0. U mečevima na zemljanoj podlozi u 2024. Poljakinja ima 16-1. Za plasman u osminu finala Šwiatek čeka pobjednicu dvoboja između hrvatske predstavnice Jane Fett i Čehinje Marie Bouzkove koji je prekinut pri vodstvu češke tenisačice 6-2, 1-0 i trebao bi biti nastavljen u četvrtak.