VIDEO / Kontroverzni Kanađanin ničim izazvan predao Fonseci i lansirao ga u polufinale Basela

Podijeli :

U četvrtfinalu ATP 500 turnira u Baselu susreli su se Joao Fonseca i Denis Shapovalov. Kanađanin je osvojio prvi set te je u drugom imao tri vezane break lopte za ključno odvajanje u meču. Talentirani Brazilac se ipak izvukao te je na kraju i osvojio drugi set. U trećem je onda došao i do breaka, a već u trećem gemu se Shapovalov počeo žaliti suci na ponašanje Fonsece pri drugom servisu. Uspio je tada Shapovalov osvojiti gem za 2:1, ali onda je izgubio sljedeća dva nakon čega je odlučio predati meč iako nije imao nikakvih vidljivih problema. Tako je 19-godišnji Brazilac s 3:6, 6:3, 4:1 predaja izborio svoje prvo ATP 500 finale te je postao drugi najmlađi tenisač u 21. stoljeću koji je izborio polufinale Basela. Najmalađi u ovom stoljeću bio je Borna Ćorić koji je to učinio 2014. godine.