VIDEO / Đokovića nije mazio servis pa vikao na tim, na kraju se nasmijao s Čilićem na mreži

Masters 1000 3. lis 202515:01 0 komentara

Marin Čilić nije uspio pobijediti Novaka Đokovića u Šangaju, nakon skoro dva sata igre bilo je 7:6, 6:4 za Novaka. Posebno zanimljiv bio je zadnji gem koji je trajao nekoliko minuta gdje Đoković nikako nije uspijevao pogoditi prvi servis, a posebno ga je iz takta izbacila jedva dvostruka servis pogreška nakon čega je iskalio frustracije na svoj tim. Na kraju je Đoković ipak dobio meč, a na mreži se na to nasmijao i s hrvatskim tenisačem.

