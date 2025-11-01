VIDEO / Auger-Aliassime izborio finale Pariza i preuzeo ‘pole-position’ za Tour Finals u Torinu

Podijeli :

U prvom polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Parizu susreli su se Alexander Bublik i Felix Auger-Aliassime. Obojica su tražila pobjedu koja bi ih zadržala u borbi za Tour Finalse u Torinu. Na kraju je do pobjede od 2-0 u setovima stigao Auger-Aliassime.

Prvi set protekao je bez ijedne break lopte što je značilo da se otišlo u tie-break. Tamo su obojica tenisača držala svoje početne udarce sve do 3-2 za Auger-Alliasimea koji tada radi prvi mini break. Do kraja “trinaeste igre” je Kanađanin podebljao prednost te je sa 7-3 osvojio prvi set.

U drugom setu ipak nije nastavio taj momentum. Bublik je poveo s 1:0, a onda je Kazahstanac napravio prvi break u meču za 2:0. No, tada i on gubi svoj servis i Kanađanin se ekspresno vraća u set. Međutim, i to je kratko trajalo te je Kazahstanac još jednom došao do važne prednosti. Ovaj put je to uspio zadržati te je poveo s 4:1.

Ipak, Kanađanin se još jednom vratio s dva osvojena gema u nizu pa je na svom servisu imao priliku za potpuno poravnanje. Ne samo da je poravnao, nego je i napravio break za 5:4 te je tako došao do servisa za meč. Njega je uspješno realizirao za pobjedu 7:6(3), 6:4 i prolaz u finale Mastersa i skok na osmo poziciju ljestvice uživo.

Najviše će za njegovom pobjedom žaliti Lorenzo Musetti koji je sada maknut s pozicije koja vodi na završni turnir u Torinu. I dalje ima šanse za to ako sljedećeg tjedna ostvari dobar rezultat u Ateni. Ali za to će Auger-Aliassime morati izgubiti u finalu Pariza gdje čeka pobjednika meča između Alexandera Zvereva i Jannika Sinnera.

