UŽIVO / Sjajni Prižmić iskoristio osmu set-loptu i odveo meč u set odluke

Dino Prižmić i Corentin Moutet otvaraju susret osmine finale Davis Cupa između Hrvatske i Francuske. Splićaninu je ovo četvrti susret u Davis Cupu gdje ima jednu pobjedu i dva poraza dok Francuz debitira na ovoj sceni. Nakon Prižmića i Mouteta na zemljani teren u Osijeku izaći će Marin Čilić i Corentin Moutet. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klub portalu dok televizijski možete gledati na Sport Klubu 2.
Rani break Francuza u setu odluke
Moutet je iskoristio lošiji gem Splićanina za rani break u trećem setu. Moutet vodi 1:0.
PRIŽMIĆ OSVAJA SET
Osma set-lopta je bila sretna. Odličan poen je odigrao Prižmić te je sa 7:5 došao do seta i odlaska u odlučujuću dionicu.
Prižmić osvojio dramatičan gem za osiguravanje tie-breaka
Prižmić je u 11. gemu seta bio suočen s četiri break lopte, ali sve je uspio spasiti te je nakon mukotrpnog gema uspio doći do vodstva 6:5. Tako je osigurao minimalno tie-break te je došao na gem od poravnanja u setovima.
Prižmić propustio 5 set-lopti za 1-1
Imao je Splićanin 0-40 i potom još dvije set-lopte. Na prve tri nije najbolje reagirao, a potom ni na četvrtu. Tek je na petoj Moutet svojom igrom zaslužio poen te je na kraju poravnao na 5:5.
Splićanin počinje prijetiti, na gem je od osvajanja seta
Prižmić je kod 3:3 izvukao težak gem, a onda je počeo i prijetiti na servisu Francuza. Nije došao do break lopte, ali je ostao siguran na servisu i trenutno vodi s 5:4 te je na gem od poravnanja stanja u setovima.
Prižmić sigurniji na servisu u drugom setu
Nakon većeg mučenja u prvom setu, Splićanin je popravio igru na servisu. Vodi 3:2 te na svom servisu gubi u prosjeku jedan poen u drugom setu.
1-0 u setovima za Mouteta
Francuski tenisač bio je siguran na svom servisu te je sa 6:4 doveo Francusku na korak od prvog boda u susretu osmine finala.
Break Mouteta
Francuski tenisač prvi je oduzeo servis protivniku te će kod 5:4 servirati za osvajanje prvog seta
Siguran početak obojice
Nakon četiri gema rezultat je 2:2
Počeo je susret između Prižmića i Mouteta
Krenulo je nadmetavanje u Osijeku
