UŽIVO / Sjajni Prižmić iskoristio osmu set-loptu i odveo meč u set odluke

Davis Cup 12. ruj 202516:43 > 19:05 0 komentara
Dino Prižmić i Corentin Moutet otvaraju susret osmine finale Davis Cupa između Hrvatske i Francuske. Splićaninu je ovo četvrti susret u Davis Cupu gdje ima jednu pobjedu i dva poraza dok Francuz debitira na ovoj sceni. Nakon Prižmića i Mouteta na zemljani teren u Osijeku izaći će Marin Čilić i Corentin Moutet. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klub portalu dok televizijski možete gledati na Sport Klubu 2.

19:05

Rani break Francuza u setu odluke

Moutet je iskoristio lošiji gem Splićanina za rani break u trećem setu. Moutet vodi 1:0.

18:50

PRIŽMIĆ OSVAJA SET

Osma set-lopta je bila sretna. Odličan poen je odigrao Prižmić te je sa 7:5 došao do seta i odlaska u odlučujuću dionicu.

 

 

 

18:41

Prižmić osvojio dramatičan gem za osiguravanje tie-breaka

Prižmić je u 11. gemu seta bio suočen s četiri break lopte, ali sve je uspio spasiti te je nakon mukotrpnog gema uspio doći do vodstva 6:5. Tako je osigurao minimalno tie-break te je došao na gem od poravnanja u setovima. 

18:24

Prižmić propustio 5 set-lopti za 1-1

Imao je Splićanin 0-40 i potom još dvije set-lopte. Na prve tri nije najbolje reagirao, a potom ni na četvrtu. Tek je na petoj Moutet svojom igrom zaslužio poen te je na kraju poravnao na 5:5. 

18:11

Splićanin počinje prijetiti, na gem je od osvajanja seta

Prižmić je kod 3:3 izvukao težak gem, a onda je počeo i prijetiti na servisu Francuza. Nije došao do break lopte, ali je ostao siguran na servisu i trenutno vodi s 5:4 te je na gem od poravnanja stanja u setovima. 

17:41

Prižmić sigurniji na servisu u drugom setu

Nakon većeg mučenja u prvom setu, Splićanin je popravio igru na servisu. Vodi 3:2 te na svom servisu gubi u prosjeku jedan poen u drugom setu. 

17:13

1-0 u setovima za Mouteta

Francuski tenisač bio je siguran na svom servisu te je sa 6:4 doveo Francusku na korak od prvog boda u susretu osmine finala.

17:08

Break Mouteta

Francuski tenisač prvi je oduzeo servis protivniku te će kod 5:4 servirati za osvajanje prvog seta 

16:35

Siguran početak obojice

Nakon četiri gema rezultat je 2:2

16:20

Počeo je susret između Prižmića i Mouteta

Krenulo je nadmetavanje u Osijeku

