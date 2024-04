Hrvatske tenisačice slavile protiv Estonki u Billie Jean King Cupu

Podijeli :

Guliver Images

Pobjedama Antonije Ružić i Lee Bošković hrvatske tenisačice su nakon pojedinačnih dvoboja osigurale ukupan trijumf nad reprezentacijom Estonije u dvoboju 2. kola grupe A na turniru Euro-afričke skupine 2 Billie Jean King Cupa, koji se održava u glavnom litavskom gradu Vilniusu.

Nakon što je 24-godišnja Zagrepčanka Lea Bošković (WTA – 214.) donijela prvi bod pobijedivši Elenu Malyginu (WTA – 370.) sa 6:2, 6:3, ukupnu pobjedu izabranicama Marina Bradarića osigurala je 21-godišnja Međimurka Antonia Ružić (WTA – 210.), koja je sa 6-4, 7-6 (2) svladala nekadašnju 15. igračicu svijeta, 38-godišnju veteranku Kaiju Kanepi (WTA – 225.).

Tako će dvoboj parova biti samo formalnost, jer je izvjesno da će Estonke natjecanje završiti na trećem mjestu u grupi, a da će se za prvo mjesto u grupi, koje donosi borbu za promociju u Euro-afričku skupinu 1, u srijedu boriti reprezentacije Hrvatske i Sjeverne Makedonije, koja je u ponedjeljak pobijedila Estoniju (2:1).

Dvoboj Ružić i Kanepi je u prvom setu donio sedam ‘breakova’. Kanepi je u prvom gemu oduzela servis hrvatskoj tenisačici, da bi Ružić s dva ‘breaka’ i nizom od tri gema došla do prednosti 3:1. No, potom je Estonka u sljedeća četiri gema dvaput oduzela servis Hrvatici, još jednom izgubila i svoj, ali je izjednačila na 4:4. No, Ružić je još jednim ‘breakom’ u desetom gemu osvojila prvi set.

Antonia je povela sa 3:1 oduzevši Kanepi servis u četvrtom gemu drugog seta, ali je Estonka odmah vratila izgubljeno. Do desetog gema više nije bilo prilika za ‘break’, da bi Ružić kod vodstva 5:4 izborila meč-loptu na servis suparnice. Kanepi se izvukla i u sljedećem gemu napravila ‘break’. Međutim, nije uspjela odvesti meč u treći set, jer je Ružić novim ‘breakom’ izjednačila na 6:6 i izborila ‘tie-break’. U njemu je hrvatska reprezentativka bila daleko bolja te uz gubitak od samo dva poena došla do velike pobjede, svoje druge kad su u pitanju pojedinačni mečevi u Billie Jean King Cupu.