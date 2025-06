Sabalenka: Ne postoji jača od mene, zaslužujemo isto kao muškarci

Podijeli :

MarleenxFouchier via Guliver

Bjeloruskinja je nakon pobjede nad Qinwen Zheng (7:6, 6:3) govorila pohvalno o svojoj snazi te podsjetila kako očekuje tretman kakav imaju i tenisači.

Svi ženski mečevi u utorak odigrani su u dnevnom terminu, uključujući i Sabalenkin. Prvoj tenisačici svijeta takav odnos prema njoj i njezinim kolegicama ne odgovara.

„Moram reći da zaslužujemo jednak tretman. Bilo je puno sjajnih mečeva koje bi bilo lijepo vidjeti navečer. Bilo bi više publike na tribinama, mogli bismo se pokazati ljudima. Zaslužujemo veću scenu, bolji termin i više gledatelja.“

Djevojka iz Minska osvrnula se i na činjenicu da se protivnice pribojavaju njezinih razarajućih udaraca, po kojima je poznata.

„Mislim da nikada nisam igrala protiv jače igračice od sebe. Nije mi važno hoće li protivnica pokušati udarati jače od mene ili me natjerati da trčim – moja je igra napredovala, spremna sam igrati sve. U ovoj fazi karijere – nije me briga. Kad dođe tema snage, volim to. Hoćeš vidjeti snagu? Hajde da ti pokažem. Shvaćam to kao izazov – idemo vidjeti tko je bolji.“

Teniska javnost primijetila je da se dvije dugogodišnje suparnice danas mnogo bolje slažu nego ranije, a sada ih očekuje međusobni dvoboj i borba za finale Roland Garrosa. Arina ne krije da gaji simpatije prema Igi Świątek.

„Jednom sam joj prišla i u Rijadu je pitala da snimimo video za TikTok. Pomislila sam da bismo tada mogle poboljšati odnos. Napravile smo mali plesni video i od tada je sve krenulo nabolje.“

Trostruka Grand Slam pobjednica veseli se susretu s trostrukom uzastopnom pobjednicom na pariškoj zemlji.

„Volim izazove – to su mečevi u kojima možeš napredovati kao igrač i postati jači. Volim te izazove, uzbuđena sam kada mogu igrati protiv nekoga tko me zaista može izazvati. Shvaćam to kao borbu, spremna sam dati sve od sebe da bih pobijedila.“