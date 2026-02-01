Pratite na SK: Počele pripreme za Davis Cup okršaj s Danskom, Mikrut prvi put u službenoj postavi

Podijeli :

xJustPictures.ch RobertaxCorradinx via Guliver

Prvi dio hrvatske teniske reprezentacije stigao je u Varaždin, gdje će u petak i subotu 6. i 7. veljače igrati protiv Danske u prvom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa za 2026. godinu, a sve ćete moći pratiti na SK1.

Kad je početkom siječnja izbornik Ivan Dodig prijavljivao sastav na popis je stavio četiri imena, uz napomenu da će sigurno u sastavu biti i peti igrač. Izbor je pao na Luku Mikruta, koji će tako prvi put biti i službeno u momčadi u nekom susretu Davis Cupa.

“Kad je izašao popis s četvoricom igrača još nismo znali tko će biti peti. Ja sam se normalno nadao da ću to biti ja, a kad sam dobio poziv bilo mi je jako drago. Čak i kad nisam bio među prvih pet nominiranih bilo mi je drago što sam uz reprezentaciju, a kamoli sada kad sam u timu i kad to zahtijeva više odgovornosti”, rekao je 22-godišnji Luka, koji je trenutno 163. na pojedinačnoj ATP listi, odnosno četiri mjesta udaljen od najboljeg plasmana na koji je stigao u listopadu prošle godine.

Iza njega je najbolja sezona do sada, a započeo ju je na 381. mjestu na ATP listi.

“Daleko najbolja u mojoj karijeri. Dva osvojena ATP Challengera, finale na turniru 125.000 nagradnog fonda… Sretan sam s prošlom sezonom, a sada dolaze neke druge stvari, viši nivo, jači turniri, Grand Slamovi. Sad sam bio u Australiji, stekao novo iskustvo, a sada je slično i s reprezentacijom”, dodao je.

Dodig je početkom siječnja prijavio sastav u kojem su i Marin Čilić, Dino Prižmić, Mate Pavić i Nikola Mektić.

Igrat će se 6. i 7. veljače, u Areni Varaždin koja je već četiri puta bila domaćin u ovom natjecanju. U tri navrata naša je reprezentacija bila uspješna, svladavši Ekvador, Kazahstan i Litvu, a samo je jednom, preklani protiv Belgije, doživjela poraz.

Bit će ovo drugi susret Hrvatske i Danske, a u jedinom dosadašnjem, 1993. u Kopenhagenu, slavio je domaćin nakon što se u odlučujućem petom meču ozlijedio Goran Prpić.

Pobjednik će u rujnu u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Njemačka – Peru. U 1. kolu kvalifikacija sudjelovat će 26 reprezentacija, a 13 pobjednika plasirat će se u 2. kolo.

Pobjednik će u rujnu u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Njemačka – Peru. U 1. kolu kvalifikacija sudjelovat će 26 reprezentacija, a 13 pobjednika plasirat će se u 2. kolo.