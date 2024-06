Novinari Đokovića pitali o odluci koja je iznenadila sve: ‘To me i supruga pitala’

Podijeli :

"Kako se osjećaš", bilo je uvodno pitanje moderatora na press konferenciji Novaka Đokovića uoči Wimbledona.

“Dobro sam, dobro”, rekao je Novak i nije čekao pitanje, već je uz osmijeh rekao:

“Sada ću se odmah prebaciti na koljeno da nam uštedim vrijeme postavljanja pitanja.”

“Nakon onoga što se dogodilo u četvrtom kolu Roland Garrosa, brzo sam se odlučio na operaciju, bio sam veliki pod velikim upitnikom za Wimbledon. Imao sam duge razgovore sa sportašima koji su bili u sličnim situacijama, poput Taylora Fritza koji se prije tri godine također ozlijedio na Roland Garrosu, a 21 dan kasnije igrao je na Wimbledonu. Wawrinka, Lindsey Vonn, svi su podijelili svoja iskustva”, kaže Novak i dodaje:

“To mi je dalo vjeru i optimizam da rehabilitaciju provodim na pravi način, a onda imam dobre šanse igrati Wimbledon ako koljeno bude reagiralo kako treba, što je uvijek nepredvidivo. Došao sam ovdje u nedjelju. Sedam dana treninga, dobrih sedam dana, intenzivni treninzi zadnja tri-četiri dana. Poeni, setovi sa Sinnerom, Tiafoeom, Medvedevom, Ruusuvuorijem, danas s Runeom… Puno situacija na terenu gdje se koljeno maksimalno testira – promjene smjera i slično. Do sada je koljeno dobro reagiralo, što je sjajan znak za moj nastup na Wimbledonu. Imam još nekoliko dana, igram u utorak. Osjećam se dobro, a više informacija ću imati kada vidim kako koljeno reagira na meč od tri seta. Trenutno je sve pozitivno.”

Đoković je izuzetno iznenadio tenisku javnost kada je najavio kako će igrati na Wimbledonu nakon tako kratkog oporavka, obzirom da su mu Olimpijske igre glavni prioritet ove sezone te postoji određeni rizik od ozljede, osobito u ‘veteranskim godinama.’ Upravo ga je jedan novinar pitao da pojasni pozadinu iza te odluke:

“To je vrlo pošteno pitanje na koje, da budem iskren, nemam odgovor. Moja supruga me pitala istu stvar, znaš? To je normalno. Imam 37 godina, možda želim manje riskirati i spremiti se za Olimpijske igre. Iz te perspektive nemam odgovor, ali imam ono što se može opisati kao strah od propuštanja Grand Slama dok još mogu igrati, dok sam još aktivan i na ovoj razini. Zapravo, ne bih to nazvao strahom od propuštanja, već nevjerojatnom željom za igrom, za natjecanjem.”

Još je jednom najavio kako se želi boriti za novi naslov u All England Clubu:

“Nisam se htio boriti protiv toga. Prvi put prolazim kroz ozljedu koljena, htio sam vidjeti koliko ću se brzo oporaviti, da se mogu natjecati s najboljima. Rekao sam da ne želim proći samo nekoliko kola, želim se boriti za naslov. Posljednja tri dana dala su mi dovoljno optimizma da se mogu natjecati na najvišoj razini u sljedeća dva tjedna, nadam se. To je više unutarnji osjećaj i želja za Wimbledonom nego logika i nešto racionalno. Nisam imao nikakvih dodatnih prepreka tijekom oporavka. Zašto ne bih pokušao?”, zaključio je Đoković.

Srpski tenisač će u prvom kolu igrati protiv Vita Koprive, Čeha koji drži 123. mjesto na svjetskoj ljestvici.

