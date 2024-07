Nadal na popisu za posljednji Grand Slam sezone, no nastup je i dalje upitan

Podijeli :

Panoramic via Guliver Image

Madridska Marca piše kako se španjolski tenisač Rafael Nadal nalazi na popisu sudionika ovogodišnjeg US Opena, Grand Slam turnira u New Yorku koji će se održati od 26. kolovoza do 8. rujna.

Nadal, koji je tijekom karijere četiri puta slavio na US Openu, trenutačno se nalazi na 261. mjestu ATP ljestvice i posredstvom zaštićenog rankinga dobiva mogućnost nastupa u New Yorku. Nadalov nastup na US Openu nije zagarantiran, jer nakon niza težih ozljeda u posljednje vrijeme raspored Španjolca je takav da odluke donosi od turnira do turnira.

Ukoliko se dogodi Nadalov nastup na US Openu bit će to njegov povratak na posljednji Grand Slam turnir u godini nakon 2022. kada je u New Yorku poražen od Amerikanca Francesa Tiafoea u četvrtfinalu.

VIDEO / Nadal preko sina teniske legende izborio osminu finala u Bastadu

Na US Openu 38-godišnji Nadal je pobijedio 2010., 2013., 2017. i posljednji put 2019. godine. Ove godine je igrao u Roland Garrosu, gdje je poražen od Alexandera Zvereva u prvom kolu. Potom je preskočio Wimbledon te je usmjerio fokus na Olimpijske igre kojima će domaćin biti Pariz.

Trenutačno se nalazi u švedskom Bastadu gdje je prošao prvo kolu u pojedinačnoj i konkurenciji parova.