Zemljana sezona odlično počela za Đokovića, izgubio samo tri gema

Đoković je u meču drugog kola pobijedio Romana Safiulina u dva seta – 6:1, 6:2.

Od početka je Novak igrao prilično dobro, koristio je sve što mu je Safiulin davao, a davao je puno. Posebno se mučio sa drugim servisom i to je Novaku donijelo tri breaka u prvom setu. Imao je Novak čak devet break lopti u prvom setu, tri je u petom gemu spasio Safiulin i to je i jedini gem koji je osvojio u ovom dijelu meča. Za to vrijeme je Novak izgubio samo tri poena na svoj servis.

Malo je Safiulin promijenio taktiku u drugom setu, ali mu to nije donijelo puno. Novakov bekend je radio kako treba, nizale su se prilike za break – dvije u drugom gemu, pa dvije u četvrtom kada je Novak došao do breaka, pa četiri u šestom u kojem se Rus izvukao.

I u ovom dijelu meča je u Novakovim servis gemovima sve išlo kako treba, nije dozvoljavao protivniku da se primakne ni blizu prilici za break i rutinski je završio posao.

U trećem kolu, Novaku će protivnik biti bolji iz meča u kojem se sastaju Arthur Fils i Lorenzo Musetti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.