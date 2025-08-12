VIDEO / Nekadašnja osvajačica US Opena šokirala zahtjevom usred meča: ‘Želiš da malo dijete…’

U osmini finala igrat će protiv Španjolke Jessice Bouzas, koja je lako prošla Taylor Townsend 6-4, 6-1.

Meč je obilježio i neobičan trenutak u odlučujućem setu, kada je Raducanu izgubila koncentraciju zbog plača djeteta s tribina. Britanka se požalila sutkinji, rekavši da “priča traje već deset minuta”, a ova ju je na iznenađenje svih pitala:

Sabalenki pripao maraton protiv Raducanu

“To je dijete, želiš da malo dijete izbacim sa stadiona?”

Osvajačica US Opena iz 2021., Raducanu, je na pitanje slegnula ramenima, a dio publike tražio je isto što i britanska tenisačica.

“Mogu pozvati osiguranje, ali u ovom trenutku moramo nastaviti s igrom”, rekla je nakon toga sutkinja.

Raducanu je uspjela obraniti svoj servis, no na kraju je izgubila treći set, a time i cijeli meč.

