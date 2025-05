VIDEO / Maestralni Pavić i Arevalo nakon drame do već trećeg Mastersa sezone!

Podijeli :

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora osvojili su prestižni Masters turnir u Rimu u konkurenciji parova. U iznimno neizvjesnom finalu, koje je trajalo više od dva sata, slavili su protiv francuskog tandema Sadio Doumbia – Fabien Reboul rezultatom 6:4, 6:7, 13:11.

Pavić i Arevalo su prvi set prelomili breakom kod rezultata 3:3, iskoristivši treću od četiri uzastopne break lopte. U drugom setu Francuzi su poveli s 4:1, ali hrvatsko-salvadorski par brzo se vratio i izjednačio na 4:4. Imali su šansu za novi break, no nisu je iskoristili, dok su s druge strane spasili čak šest set-lopti i odveli set u tiebreak. Tamo su imali meč-loptu pri vodstvu 6:5, ali Doumbia i Reboul osvojili su tri uzastopna poena i uzeli set.

U supertiebreaku trećeg seta, Doumbia i Reboul poveli su 4:3, no Pavić i Arevalo uzvraćaju s nizom od četiri poena i dolaze do prednosti 7:4. Drama je trajala do samog kraja – spasili su jednu meč-loptu protivnika i potom realizirali svoju četvrtu za konačnih 13:11.

Ovo im je treći zajednički Masters naslov ove sezone, nakon što su ranije slavili u Indian Wellsu i Miamiju. Ukupno su zajedno osvojili sedam titula otkad su počeli surađivati na ATP Touru prije nešto više od godinu dana. Za Pavića je ovo 42. trofej u konkurenciji parova, a deveti na Masters turnirima, gdje je dosad igrao 15 finala.

