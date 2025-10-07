VIDEO / Đoković psovao tijekom seta, a onda se srušio na pod nakon nakon što ga je izgubio!

Novak Đoković u osmini finala Mastersa u Šangaju protiv Jaumea Munara doživio je ozljedu lista pri vodstvu 2:1 i break-lopti. Nakon proklizavanja osjetio je bol, no osvojio je poen i napravio break, a potom zatražio medicinski time-out. Nakon ukazane pomoći i uzimanja tableta nastavio je meč.
Prvi set dobio je 6:3, ali je drugi izgubio 7:5, nakon čega se srušio na pod od bolova. Liječnici su mu ponovno ukazali pomoć na klupi.
Tijekom drugog seta, dok je Španjolac Jaume Munar preuzimao inicijativu, iz Đokovićevog boksa čule su se riječi trenera Borisa Bošnjakovića:
“Ne to, Nole!“.
Frustrirani Đoković reagirao je burno, uz psovke i povik:
“Šta gledaš, koju p*čku materinu!“
Unatoč napetosti i problemima, Munar je uzeo drugi set, a vidno iscrpljeni Đoković morao je u treći.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!