Izbornik Davis Cup reprezentacije: Čilić? Njegov nastup je upitan, ali ostali igrači su zapeti kao puške’

Dva dana prije izvlačenja parova za susret Hrvatske i Slovačke u prvom kolu Qualifier faze Davis Cupa u Osijeku, hrvatski izbornik Velimir Zovko ističe kako je hrvatska reprezentacija spoj mladosti i iskustva i kao takva s optimizmom čeka ogled koji je pred njom ovaj vikend.

Obje su reprezentacije održale konferencije za novinare u utorak, a Hrvatsku predstavljali svi igračima koji su trenutno u Osijeku – Duje Ajduković, Matej Dodig, Mili Poljičak, Mate Pavić, Nikola Mektić i Emanuel Ivanišević, dok je slovački sastav zastupao izbornik Tibor Toth.

Zovko je kazao da Marin Čilić i Borna Gojo, koji nisu bili na konferenciji, a nisu ni na treninzima, i dalje imaju zdravstvenih problema, no to ga ne zabrinjava previše jer ih ostali igrači mogu zamijeniti.

“Marin Čilić nažalost još uvijek ima ozljedu lista, njegov nastup je upitan. Borna Gojo nema više temperaturu, osjeća se bolje i nadamo se njegovom dolasku. Ali pogledajte sve igrače ovdje, oni su spremni i zapeti kao puške. Imamo sinergiju mladosti i iskustva, tako da smo igrački optimisti, dobri smo”, kazao je izbornik.

Duje Ajduković ponovno ima status prvog reketa i dobro je upoznat sa slovačkim igračima.

“Više-manje su mi svi poznati. Otkako sam počeo igrati na ATP Challengerima svi su bili i sada su ondje. Kovalik se čini da je u najboljoj formi, ali mislim da je najkvalitetniji igrač Klein. Kako god, imaju igrače koji mogu biti jako dobri u dvorani”, rekao je Ajduković.

Od aktualnih članova reprezentacije samo je Nikola Mektić igrao do sada u dvorani Gradski vrt, protiv Španjolske 2017.

“Sjećam se dobro, bila je vrhunska atmosfera i izvrstan osjećaj. Nadam se da ćemo Mate Pavić i ja u subotu iskusiti jednaku atmosferu. Dvorana je rasprodana u dva dana, ali to me nije iznenadilo, znajući kako je to bilo u Osijeku 2017. i 2018. Ljudi su ovdje jako zainteresirani, navijanje je bilo odlično i drago mi je da slično možemo očekivati i sada”, kazao je Mektić.

Izbornik Slovačke Tibor Toth se u uvodu zahvalio Hrvatskom teniskom savezu na dobrodošlici i gostoljubivosti.

“Sve je odlično, i hotel je vrhunski. U ovom trenutku teško je procijeniti tko će igrati, pogotovo zato što ne znamo što je s Bornom Gojom, pa bih u ovom trenutku rekao da će s hrvatske strane nastupiti Duje Ajduković i Dino Prižmić. Kod nas je broj jedan Jozef Kovalik, a onda slijedi Lukaš Klein, no još imamo vremena za odluku. Možda ćemo sutra znati više. Po meni izgledi za pobjedu su podjednaki. Hrvatska igra kod kuće i ima odličan par koji je favorit, ali svejedno i u tom slučaju joj trebaju još dva boda”, rekao je Toth.

Prvog dana, u petak, prvi meč u dvorani Gradski vrt zakazan je za 16 sati, a u subotu program počinje u 13 sati. U petak su na rasporedu dva pojedinačna meča, a u subotu okršaj parova, pa potom još dva pojedinačna meča.

Mečeve iz Osijeka pratite ekskluzivno na Sport Klubu.