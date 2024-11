Ivaniševića za SK o Sinnerovom doping-skandalu: ‘Kad sam bio s Čilićem…’

Podijeli :

Sportklub

Goran Ivanišević se vraća u svijet vrhunskog tenisa - ali na WTA tour.

Novi trener Jelene Ribakine u razgovoru za Sport Klub pristao je govoriti o aktualnoj situaciji na ATP touru, točnije Novaku Đokoviću, Carlosu Alcarazu i posebno Janniku Sinneru.

Otvoreno priznaje da Aleksandra Zvereva ne vidi kao prepreku koja može zaustaviti Đokovića na putu do 25. Grand Slama, već da su to samo – Alcaraz i Sinner.

“Nitko drugi. Zverev ima previše uspona i padova. Igra odlično do jednog trenutka, onda dođe meč kada se treba stisnuti i dati sve od sebe, on to ne radi, a protiv Sinera i Alcaraza uvijek moraš biti u najboljem izdanju”, kaže ‘Zec’ za srpski Sport Klub.

Za kraj, Goran je upitan o njegovom o cijeloj doping aferi Jannika Sinnera:

“Iskreno se nadam da će ga ostaviti na miru i pustiti ga da igra, tenis treba Sinnera. S Čilićem sam imao posla s WADA-om i sličnim tijelima, prošao sam to, puno je iskompleksiranih ljudi koji žele nekome uništiti život,” rekao je Ivanišević i dodao:

“Nadam se pozitivnom ishodu za Sinnera.”