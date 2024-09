Sinner svladao Medvedeva, US Open dobiva novo ime na listi osvajača

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

US Open dobit će novo ime na listi pobjednika. Posljednji koji je imao priliku ponoviti uspjeh, Daniil Medvedev, najbolji u 2021., zaustavljen je u četvrtfinalu. Ispao je u četiri seta od prvog igrača svijeta Jannika Sinnera 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Za mjesto u finalu Talijan će u petak igrati protiv Britanca Drapera.

Bio je to dvoboj u kojem su oba igrača imala dosta uspona i padova, no na kraju je Sinner bio puno konstantniji. Manje je griješio u lošim izmjenama i to mu je donijelo trijumf.

“Igrali smo ove godine i na Australian Openu i na Wimbledonu. Očito je bilo presudno tko će se prvi slomiti. Bilo je teško, ali dobro sam se pripremio za veliku borbu i drago mi je da sam prošao u polufinale pred ovom divnom publikom”, rekao je Sinner.

Rus je uspio spasiti meč loptu u devetoj igri, ali to je samo odgodilo neizbježno. Prvi reket svijeta sigurno je servirao u sljedećem gemu i stigao među četiri najbolja na posljednjem Grand Slamu sezone.

Tamo ga čeka Britanac Jack Draper.

“On igra nevjerojatno u New Yorku. Do sada nije izgubio set. Dobro ga poznajem, dobri smo prijatelji izvan terena, vidjet ćemo što će biti”, rekao je Sinner.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Amerikanci Taylor Fritz i Frances Tiafoe.