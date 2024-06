Alcaraz: Novakovih 24? Izvanzemaljac je, ali nadam se!

Podijeli :

Carlos Alcaraz je u nedjelju osvojio svoju treću Grand Slam titulu, a mnogi ga već vide kao čovjeka koji će se boriti za to da stigne trojicu najvećih – Federer sa 20, Nadala sa 22 i Đokovića sa 24 Grand Slam titule.

„Ne znam. Nadam se“, odgovorio je Alcaraz na pitanje može stići Novakovih 24,

„Razgovarao sam sa Juan Carlosom (Ferrerom, svojim trenerom) prije nekoliko dana, zapravo jučer… Prije ovog finala mi je rekao: ’Borit ćeš se za treću Grand Slam titulu, poslije svega što si prošao. Znaš koliko je teško osvojiti Slam, a Novak ih ima 24’. Ne mogu sada mislti o tome, to je dalek put, nadam se da ću doći do 24, ali zasad sam zadovoljan trećom“.

Španjolski novinari potom su pitali Alcaraza što mu djeluje dostižnije – Novakova 24 Slama ili 14 trofeja na Roland Garrosu Rafaela Nadala?

„Oba su nenormalna rekorda. Moraš biti izvanzemaljac da bi to postigao. To što je Rafa učinio je praktično nemoguće, a osvojti 24 Slama – nadam se da ću uspjeti, ali i to je skoro nemoguće. Ne znam ni što reći, obje stvari su nezamislive“.

Alcarazu je to treća Grand Slam titula u isto toliko finala, poslije US opena 2022. godine i Wimbledona 2023.

„Odrastao sam na zemlji, ali većina Toura igra se na betonu. Morao sam više trenirati na betonu, da na betonu odrađujem pripreme. Mislim da je moja igra dobra na svakoj podlozi, jer vježbam sve – drop shotovi, voleji, želim razviti svoj stil tako da budem agresivan svo vrijeme. To mi je glavni cilj, ali vježbam i ostale stvari – obranu itd.. Na travi je to naročito važno, ali i na drugim podlogama“.

Alcaraz je sada najmlađi u povijesti koji je osvojio Slamove na sve tri podloge. Na koji trofej je najponosniji?

„To je teško pitanje. Osvojiti US open, kada sam prvi put došao na mjesto broj jedan – što mi je bio san – to je bio poseban osjećaj. To kako sam osvojio Wimbledon, pobjedom nad Novakom Đokovićem u pet setova, to je bilo sjajno dostignuće. Sada ovaj Roland Garros, poslije svega što sam prošao, zbog ozljede, pauze… Vjerojatno sam najponosniji na ovu titulu, jer znam što smo moj tim i ja sve prošli kako bih bio spreman za ovaj turnir – mogu li ili ne mogu trenirati, silne rasprave… Bilo mi je jako teško, zato ću ovu titulu izdvojiti“.

U ranoj fazi četvrtog seta traži je medicinsku pomoć zbog problema s nogom.

„Počeo sam to osjećati još u polufinalu. Zahtjevnih pet setova sa Jannikom na zemlji, poslije takvog meča nisi čovjek ako ništa ne osjetiš… Počeo sam finale bez bola, stavio sam traku na to mjesto, ali krajem trećeg i početkom četvrtog sam počeo osjećati taj dio. Pozvao sam fizioterapeuta iz predostrožnosti, prolazio sam kroz neke teške trenutke, ali izborio sam se sa time i završio kako treba“.

Carlitos je propustio turnir u Rimu, ali uvijek je vjerovao u sebe.

„Kao što sam i prije turnira rekao, smatram se tenisačem kojem nije potrebno mnogo mečeva da dođe do 100 posto sposobnosti. Tjedan prije turnira bio je sjajan na treninzima, odlično sam se osjećao, a na turniru sam svakim mečom dizao nivo igre. Vjerujem u sebe svakog dana, u svakom meču, na svakoj lopti“.

Carlitosov stil igre uključuje dosta rizika – sluša li više trenere ili sebe?

„Nekada radim što mi kažu, a nekada to ovisi i od mog osjećaja u datom trenutku. Trudim biti agresivan, riskirati – mreža, drop shotovi, jaki udarci… Ako promašim i izgubim, osjećaj je i dalje dobar, neovisno od poraza. Ako se branim, izgubit ću svakako. Tim i ja smo tu na istoj valnoj duljini“.

Alcaraz sada ima omjer 11-1 u petim setovima.

„Kada igram peti set, moram dati cijelo srce. U tim trenucima vrhunski igrači igraju najbolje, a ja želim biti jedan od najboljih. Zato moram ponuditi nešto dodatno u tim trenucima, da rival vidi da se ponašam kao da je prvi gem u meču. Ako me rival vidi da se dobro krećem, da pronalazim dobra rješenja, to je prava stvar. Mentalni aspekt je tu najvažniji, zato imam dobar omjer u petim setovima, to je i potrebno da se osvajaju Slamovi“.