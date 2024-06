Đoković: Životna priča mi je da se zainatim kad me svi otpisuju

Podijeli :

Antonio Borga via Guliver Images

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković plasirao se u nedjelju u osminu finala Roland Garrosa pobijedivši Talijana Lorenza Musettija sa 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0 nakon četiri i pol sata igre.

Meč Đokovića i Musettija počeo je poslije 22.37 sata u subotu, a završio je u tri sata u nedjelju ujutro.

“Bio sam u velikoj nevolji, napravio je da se osjećam nekomforno na terenu, u nekom trenutku nisam znao što da radim – sve je vraćao, radio winere s obje strane. Definitivno me je publika pogurala, na 2:2 u četvrtom su počeli skandirati moje ime, od tog trenutka sam bio drugi igrač, dobio sam novu energiju”, rekao je Đoković pa nastavio:

“Ne znam što se promijenilo, dotad su navijali za njega, ali sjajno. Jahao sam na tom valu u petom setu, čvrst je to bio stisak, nisam želio propustiti trenutak. Čujem da je ovo najkasnija završnica u povijesti RG, rekao sam Lorenzu da je bio nevjerojatan i da može biti ponosan na svoju partiju. Gorka pilula za njega, ali ovo je najbolji tenis koji sam ga vidio da igra. Blistava mu je budućnost ako nastavi ovako.”

Citirao je zatim legendarnog košarkaša, pokojnog Kobeja Bryanta:

“Moja životna priča je da se zainatim kad me svi otpisuju. To me dodatno motivira, a toliko puta sam u karijeri pokazao od čega sam satkan. Ali kako kaže Bryant – posao gotov? Posao nije gotov!”

Branitelj naslova Đoković će u osmini finala igrati protiv Argentinca Francisca Cerundola, 27. na ATP ljestvici.