Đoković pobijedio uz zdravstvene probleme i poručio: ‘Bravo Zvezdo, dolazim na Marakanu’

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver Images

Aktualni olimpijski pobjednik Novak Đoković i na US Openu je nastavio svoj pobjednički niz započet u Parizu, a do trećeg kola u New Yorku je stigao kad mu je sunarodnjak Laslo Đere predao meč zbog ozljede pri Đokovićevom vodstvu 6-4, 6-4, 2-0.

Iako se to iz rezultata ne može vidjeti, Đere je u dvoboju srpskih predstavnika prilično namučio Đokovića, zadržao ga na terenu dva sata i 16 minuta, a da se krajem drugog seta nije ozlijedio, tko zna u kojem bi smjeru otišao ovaj meč.

Đere je u prvom setu bio potpuno ravnopravan suparnik Đokoviću koji se mučio s teškim vremenskim uvjetima i lošim servisom. Izrazito sparno vrijeme pod zatvorenim krovom Arthur Ashe stadiona, u početku dvoboja je više problema pričinjavalo Đokoviću. No, najtrofejniji tenisač na Grand Slam turnirima svih vremena je uspio sve to nadvladati i ‘breakom’ u desetom gemu osvojiti set.

Đere je u drugom setu prvi došao do ‘breaka’, a kod vodstva 4-2 imao je i 15-40. No, 29-godišnjak je u tom trenutku osjetio bolove u trbušnom zidu iznad lijevog kuka, propustio je obje prilike za još jedan ‘break’ i već u sljedećem gemu izgubio prednost.

Kod Đokovićevog vodstva 5-4 Đere je dobio i liječničku pomoć, ali ona nije donijela željeni rezultat. Još je jednom izgubio servis, time i drugi set, a kad je Đoković osvojio i prva dva gema u trećem setu, Đere je odlučio da je bolje predati meč.

“Imao sam problema s trbuhom u većem dijelu prva dva seta, to se odrazilo na način na koji sam se oporavljao poslije poena. Mnogo sam se znojio i bilo mi je teško disati”, otkrio je nakon meča Đoković.

Đokovićev sljedeći suparnik je Australac Alexei Popyrin koji je lakoćom svladao Španjolca Pedra Martineza sa 6-2, 6-4, 6-0, a sredinom kolovoza je u Montrealu osvojio svoj prvi Masters 1000 naslov.

Đoković u New Yorku brani naslov, a od prošlogodišnjeg trijumfa, četvrtog na US Openu, pokušava doći do 25. trofeja na Grand Slam turnirima, čime bi prestigao i Australku Margaret Court te postao apsolutni rekorder po broju pojedinačnih naslova na četiri najveća teniska turnira.

Đoković je također komentirao i ulazak nogometaša Crvene zvezde u glavnu fazu Lige prvaka.

“Gledao sam meč na putu do US Opena preko telefona i slavio. Čestitke Zvezdi, četvrti put igraju grupnu fazu Lige prvaka u posljednjih šest godina, što je velik uspjeh”, rekao je Đoković, inače poznati navijač tog kluba.

“Želim jake protivnike pred punom Marakanom. Potrudit ću se biti barem na jednoj utakmici”, istaknuo je Đoković.