Đoković: Normalni građanin ponosan je i na uspjehe Hrvatske. Moji izljevi bijesa? To sam ja

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

U dvoboju sa Jaimeom Farijem u drugom kolu Australian Opena, Novaku Đokoviću izmaklo je nekoliko psovki, bilo je i bijesa, a osvajač 24 Grand Slam naslova kaže da je i to dio njega, iako to nije poruka koju bi želio slati.

“Postoje univerzalni kodeksi ponašanja, načela i vrijednosti za koje se svi zalažemo u sportu i poruke koje svi pokušavamo poslati svojim nastupima, ali i načinom na koji razgovaramo, komuniciramo s publikom, posebno s mladima do kojih mi je najviše stalo”, kaže Đoković i dodaje:

“Teško je uvijek biti u idealnom, optimalnom stanju, i psihički i emocionalno, da uvijek predstavljaš sebe na pravi način. Svjestan sam da često sebe ne predstavljam na najbolji način. Često imam izljeve nervoze i bijesa na terenu koje ne želim, ali to sam ja. To su stvari s kojima se i ja osobno borim, na svojoj razini. Bez obzira na to što sam odigrao više od tisuću mečeva i ne znam koliko turnira, što imam iskustva… Znam da će se ponekad stvari ponoviti – jednostavno, čovjek si od krvi i mesa, i kada si pod pritiskom, nešto što ne želiš – izađe. To je moja lekcija i životni put koji si krojim. Pokušavam biti bolja verzija sebe.”

Razgovor je potom skrenuo na pitanje srpske sportske kulture i velikih uspjeha.

“Mislim da je izražena srpska sportska kultura, ako je suditi po popularnosti sportova poput košarke, nogometa, pa i tenisa. Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, odbojka, rukomet – to cijela nacija prati i zdušno navija. Imamo neke od ne samo vrhunskih sportaša, već sportaša koji su obilježili svoje sportove za sva vremena. Neki sportaši čija su imena ispisana zlatnim slovima u povijesti tih sportova. Kada imate takve sportske uspjehe, logično je da ćete imati i podršku naroda. Ponosan sam što Srbija ima takvu sportsku kulturu i povijest. Imamo čime biti ponosni – i danas imamo najboljeg vaterpolista i košarkaša na svijetu”, priča Novak i zaključuje:

“To su nevjerojatne stvari i ja sve to zdušno pratim, svaka čast. Ne samo Srbija, već i Hrvatska s kakvim sportskim uspjesima briljira. Za tako male zemlje koje se natječu sa svjetskim silama i uspijevaju pobijediti i imati značajne sportske rezultate, to je nešto što… Kao običan građanin ponosan si na to.”

Govorio je Đoković i o „demonima“ s kojima se bori tijekom meča.

“Individualni sport je takav da se moraš nositi sa svim emocijama i oscilacijama sam, iako imaš svoj tim, te pronaći rješenje – što god te zatekne na terenu fizički, emocionalno i mentalno. Krajnji cilj je jasan, a to je pobijediti protivnika. Ima mnogo stvari koje su turbulentne i koje proživljavaš, ali postoje mečevi gdje jednostavno osjetiš da je taj trenutak, neka viša sila s tobom i da će sve ići u tvoju korist. Češće moraš sebe podsjećati ili pokušati staviti si u glavu da je sve u redu i da je pozitivno, što je vrlo težak posao. Čudan je ljudski um, pogotovo u trenucima kada se ne osjećaš najbolje – tada imaš osjećaj da te sve iritira, da sve ide nizbrdo, i tada treba ostati što kraće u toj emociji”, analizira Novak.