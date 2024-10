Đoković komentirao Nadalov odlazak, evo što kaže i o naslovu najvećeg svih vremena

Podijeli :

AntoineCouvercelle Panoramic via Guliver

Novak Đoković dao je opširan intervju za magazin Vogue tijekom boravka u Kini, gdje se vratio nakon pet godina izbivanja.

Đoković se osvrnuo na olimpijsko zlato i Grand Slam turnire, a posebno je zanimljiv bio dio u kojem je upitan smatra li da odlazak Rafaela Nadala i Rogera Federera zatvara jedno poglavlje i mijenja tenis.

“Ne vidim to tako crno-bijelo. Mislim da pripadam onoj staroj gardi koja se možda više ne može nositi s mladima. Promjene svakako dolaze, to je prirodan proces i o tome se priča već nekoliko godina. Sada imamo mlade momke, ali imamo i generaciju koja je između: Zverev, Medvedev, Tsitsipas. Sve su to momci koji su bili ili su sada u prvih 10, Medvedev je bio broj jedan. Bit će tu još neko vrijeme, uz mlađe.

Ali pretpostavljam da mislite na Sinnera i Alcaraza. Tijekom posljednjih 12 mjeseci njih dvojica su razvili nevjerojatno rivalstvo i to je ono što stvarno privlači pažnju ljudi. Ljudi možda ne prate tenis kao takav, ali svi prate velika rivalstva.”

Osvrnuo se Đoković i na rivalstva s Federerom, Nadalom i Andyjem Murrayjem:

“Prvih nekoliko godina moje karijere, kada sam se pokušavao probiti, glavno rivalstvo bilo je između Federera i Nadala. Mislio sam, osjećao, kao da za trećeg nema mjesta.

Imao sam rivalstvo s Andyjem Murrayem. On je mojih godina, odrasli smo zajedno, ali uz naše rezultate i postignuća, s godinama se veliko rivalstvo razvilo u ‘veliku četvorku’. Mislim da je to nešto što je ostavilo dobar, veliki trag u tenisu. I zato mislim da je na kraju jako dobro da imamo svježu krv i novo rivalstvo koje je čvrsto, autentično i koje jednostavno privlači ljude.”

Ipak, nije mogao odabrati najvećeg svih vremena.

“Mislim da je postao važan i prisutan tek prije nekih pet do sedam godina. Ako je rasprava o tome tko je GOAT nešto što ljude koji prate tenis stvarno zanima, ja sam za to. I sviđa mi se. Neću reći što mislim o tome i tko je GOAT. Ostavljam to ljudima na raspravu. Moram iskazati poštovanje prema ranijim generacijama, tenis se kao sport jako razvio i napredovao, čak se i sam reket promijenio i zato je to jako teško reći.

Ljudi vole raspravljati o tome kako bi netko poput Bjorna Borga, Roda Lavera ili Johna McEnroea igrao danas. Nikad nećemo saznati. Počašćen sam što sam dio te grupe, počašćen što se mogu zvati studentom povijesti tenisa i igre. Iako sam ih vidio puno puta, još uvijek se naježim kad ih sretnem, te legende, svaki put“, zaključio je Đoković.