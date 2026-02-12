VIDEO / ‘Čilić je u potpunosti posvećen, u stanju je ponoviti neki novi Wimbledon’

Podijeli :

Naš komentator Vedran Babić prokomentirao je u Jutru SK s našom Hanom Cvijanović sjajne rezultate Marina Čilića. Hrvatski tenisač od početka godine pruža odličan tenis, u Dallasu je srušio i nadolazeću zvijezdu Learnera Tiena, a sada ga čeka još jedan Amerikanac, Ethan Quinn. Bilo je govora i o tome koliko će se Čilić zadržati u tenisu, poslušajte sjajan razgovor.