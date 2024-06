Uspjeh karijere mladog hrvatskog tenisača, u nedjelju igra za titulu u Zagrebu

Podijeli :

Splićanin Luka Mikrut (ATP - 509.) probio se do svog prvog finala na ATP Challenger Touru nakon što je u polufinalu svladao Osječanina Mateja Dodiga (ATP - 359.) sa 6-7 (4), 6-2, 6-2 te će u nedjelju (11 sati) na središnjem terenu teniskog kompleksa na Šalati igrati protiv prvog nositelja Damira Džumhura (ATP - 128.) za naslov pobjednika Zagreb Opena.

Džumhur je do polufinala stigao pobijedivši trećeg nositelja, Španjolca Oriola Rocu Batallu (ATP – 164.) sa 4-6, 6-4, 6-4.

U hrvatskom polufinalu 18-godišnji Matej Dodig je u izjednačenom prvom setu došao do prednosti bolje odigranim ‘tie-breakom’ (7-4), do kojeg je u dva gema spasio tri Mikrutove prilike za ‘break’. No, uslijedio je veliki preokret. Nakon što je u drugom gemu drugog seta došao do prvog ‘breaka’, 20-godišnji Splićanin je potpuno zavladao terenom. Poveo je i 5-0, a onda dopustio Dodigu da vrati jedan ‘break’ zaostatka.

No, bila je to samo prolazna slabost. Mikrut je drugi set završio još jednim oduzetim servisom pa osvojio i prva tri gema treće dionice, od čega se Dodig nije mogao oporaviti.

Kasni završetak njegovog četvrtfinalnog dvoboja protiv Kazahstanca Popka, ispraznio je “bateriju” najboljeg osječkog tenisača. Nakon dva i pol sata igre u zahtjevnim uvjetima, nakon još jednog promašenog bekenda Mateja Dodiga, Luka Mikrut je iskoristio četvrtu meč-loptu i došao do četvrte pobjede nad Osječaninom u isto toliko međusobnih dvoboja.

Mikrut je tako postao tek drugi hrvatski tenisač koji će se boriti za naslov pobjednika na ovom turniru, koji je svoje prvo izdanje imao 1996. na zagrebačkoj Mladosti. Prethodno je to uspjelo samo Ivanu Ljubičiću. Proslavljeni hrvatski reprezentativac je 1997. izgubio finale od Alberta Berasateguija, ali je 2005. osvojio pobjednički trofej svladavši Čeha Jana Minara.

Mikrut će u finalu imati težak posao protiv 32-godišnjeg Sarajlije Damira Džumhura, koji će na Šalati igrati u svom 21. finala na Challenger Touru, a već trećem u ovoj godini. Džumhur je u dosadašnjih 20 finala deset puta osvojio pobjednički trofej, a nekadašnji 23. tenisač svijeta ima stopostotan učinak u ovogodišnjim finalima.

Ipak, Mikrut svoj optimizam može graditi na meču koji je odigrao u prvom kolu na ovogodišnjem Challengeru u svom Splitu prije dva mjeseca, kad je Džumhuru prepustio svega jedan gem.

Nedjeljni finalni meč na središnjem terenu na Šalati započet će u 11 sati.