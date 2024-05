Nadal: ‘Nemojte biti sigurni da mi je ovo zadnji Roland Garros’

Podijeli :

"Igrao sam društvenu igru i netko mi je rekao ždrijeb. Nekako sam to i očekivao - svašta se može dogoditi kad nisi nositelj", tako je Rafael Nadal doznao da mu je protivnik u prvom kolu Roland Garrosa četvrti nositelj Alexander Zverev.

“To je dio posla, kad nisi nositelj, kao što ja sada nisam, prihvaćam to. Nikada ne znate što znači imati ili nemati sreće. Na papiru nije baš najbolji ždrijeb, jedan od najtežih suparnika, osvojio je Masters u Rimu. Pokušat ću biti spreman, što da radim…”

Zadnji put su se susreli u polufinalu Roland Garrosa 2022. – Rafa je dobio prvi set 7:6, nakon zaostatka 2-6 u tie breaku, a Zverev je kod 6:6 u drugom setu teško ozlijedio gležanj . Rezultat između njih je 7-3 za Španjolca.

“Nisam nervozan, fokusiran sam na to da pokušam igrati dobro. Možda bude katastrofa kao u Rimu, postoji šansa da se to dogodi, ali želim napraviti nešto drugačije, igrati bolje. Dugo nisam igrao mečeve u tri seta, čak ni na ovoj razini protiv takvih protivnika… Razumijem ta pitanja, postavljam ih i sam, ali odgovor će doći u ponedjeljak, jer priča ne dati odgovor. Nije idealan prvi meč, možda za kasnije na turniru, ali tako je, kako je.”

Nakon turnira u Rimu, gdje ga je u drugom kolu izbacio Hubert Hurkacz – sa samo četiri dobivena gema – Nadal je rekao da bi u Parizu igrao samo ako bi osjetio da ima šanse.

“Nemojte pretpostavljati da je ovo moj posljednji Roland Garros. Rekao sam još u Rimu da je bilo nekih nesporazuma. I nakon onog poraza od Hurkacza rekao sam da ima pozitivnih stvari. Morao sam vidjeti kako ću se osjećati nakon toga – teniski, psihički, fizički. Nisam mogao odmah reći hoću li igrati, u Rimu je bilo katastrofalno i htio sam pričekati nekoliko dana, da si dam vremena. Osjećao sam se bolje, spremniji, mentalno motiviran, a fizički se osjećam bolje. Napredujem na različite načine, imam manje ograničenja nego prije tri-četiri tjedna”, ističe uskoro 38-godišnji Nadal i dodaje:

“Velika je šansa da mi je ovo posljednji Roland Garros, ali nije sto posto, neću vam reći da je sto posto, jer ne mogu predvidjeti što će se dogoditi. Nadam se da razumijete, prošao sam dug proces oporavka, gotovo dvije godine patnje i oporavka od teške ozljede. Osjećam se bolje nego prije mjesec i pol, nema sumnje. Zato ne želim zatvoriti vrata i reći ‘sto posto’. Uživam igrati tenis, putovati sa svojom obitelji, uživati ​​s njima. Također, još nisam vidio kako to izgleda kada igram bez ograničenja, bok. Dajte mi vremena, dajte mi mjesec i pol, pa da vidimo kako ću se osjećati. Ne mogu jamčiti da je posljednji.”

Rafa je u Parizu slavio čak 14 puta, što je jedan od najvećih uspjeha u povijesti sporta, a postao je sinonim za Roland Garros, čak ima i kip u kompleksu.

“Uživam u svakom trenutku ovdje. Nevjerojatna podrška ljudi koja mi daje puno emotivne snage, to će zauvijek ostati sa mnom. Ovo je vjerojatno prvi tjedan treninga od mog povratka da mogu trčati kako treba i to me ohrabruje. Napravio sam napredak u treninzima, pogotovo u kretanju – ne osjećam se sputano kada trčim u oba smjera. Puno mi znači što se tiče gledanja u budućnost. To ne znači da ću u ponedjeljak igrati nevjerojatno, bit će teško jer nisam imao puno trenutaka igrajući na najvišoj razini. S druge strane, ovo mjesto je za mene čarobno, dogodilo se mnogo stvari koje nisam očekivao. Da duboko u sebi nemam nade da mogu učiniti nešto veliko, ne bih bio pred vama. Imam motivacije i nade da ću dobro igrati, makar male”.

Na pitanje razmišlja li o tome da igra turnir tjedan dana prije Roland Garrosa, Rafa je odgovorio:

“Želim biti ovdje ranije, to je glavni razlog zašto ne igram tjedan dana prije Slama. Mislim da igranje u Ženevi i Lyonu neće napraviti veliku razliku, zato sam i došao. Vodi me motivacija, radim stvari koje mi donose pozitivne emocije, a trening ovdje tjedan dana prije mi daje osjećaje koje ne mogu dobiti ni na jednom drugom turniru.”

Nadal je istaknuo kako mu posljednji tjedan daje nadu za budućnost.

“Nažalost, ovo mjesto nije toliko čarobno da bi moje tijelo bilo bolje, ali ja sam bolji, stalno radim da dobro dočekam ovaj turnir. Htio sam ovo ranije proći, biti u Monte Carlu s današnjim osjećajem, ali neke stvari se ne mogu kontrolirati. Moram vam reći, na treninzima se osjećam kao da mogu igrati sa svima – to mi daje nadu. Možda to još ne mogu u natjecateljskim mečevima, ali…” zaključuje osvajač 22 Grand Slam naslova.