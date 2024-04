Zagrepčanin donio prvu pobjedu Hrvatskoj na EP-u u Poreču

Podijeli :

Privatna arhiva

Mladi Zagrepčanin, tek 16-godišnji Matej Marton junak je četvrtog dana Europskog prvenstva za mlađe seniore i mlađe seniorke u Poreču (2.-15. travnja 2024.).

Startao je s pravim pothvatom u prvom meču na EP-u u osmini finala i donio Hrvatskoj prvu pobjedu na Europskom prvenstvu! Hrvatski prvak među mlađim seniorima u lakoj kategoriji do 60 kg, mlađi senior Matej Marton (Leona Zagreb) izborio je najveću pobjedu u dosadašnjoj karijeri – svladao je bivšeg prvaka Europe u mlađim kategorijama, osvajača tri kadetske i juniorske europske medalje, predstavnika Izraela Abdallaha Rahala i to s uvjerljivom, jednoglasnom odlukom sudaca! Matej je dominantno dobio prve dvije runde sa 5:0, a prednost je potvrdio i u trećoj rundi sa 3:2 i oduševio tribine u porečkoj dvorani Intersport na kojoj su svi naši reprezentativci, i svi naši boksači koji borave i treniraju u Poreču, gromoglasno navijali, davali mu žestoku potporu i nosili ga prema pobjedi od prve do zadnje sekunde!

Mladi Matej na savršen je način, odlično pripremljenom taktikom protiv agresivnog, brzog i opasnog Izraelca, iskoristio prednost u visini i dužini ruku. Ušao je bez straha u meč s iskusnijim suparnikom, te poput iskusnog rutinera, smireno i hladno držao Izraelca Rahala na distanci i napade mu presretao pravodobno plasiranim i preciznim direktima. Izraelac je napadao, ali uvjerljivo sa 5:0 izgubio prvu rundu, pa u drugoj nasrnuo još agresivnije i tražio klinč i borbu iz blizine, i za neprimjereno zaletavanje opravdano dobio javnu opomenu.Marton je nakon dvije runde imao bodovno riješen meč i pobjedu, pa je u trećoj rundi znalački sačuvao prednost i izbjegavao odličnim kretanjem napade Izraelca koji je svim snagama tražio prekid koji bi preokrenuo meč. Matej je u karijeri dosad skupio 30 mečeva, počeo je boksati prije tri godine kao ulazni junior, a nastupio je i na Svjetskom juniorskom prvenstvu prošle godine.

Bravo za našeg Mateja, izbornike I trenere naše reprezentacije kao I za njegovog klupskog trenera Danijela Vekića koji ga je uveo u boks u BK Leoni u Zagrebačkim Gajnicama! Matej će se za medalju u četvrtfinalu Europskog prvenstva boriti protiv vrlo kvalitetnog predstavnika Srbije Ognjena Antića koji je u osmini finala prekidom završio meč protiv reprezentativca Slovenije. Danas, od 14.00 sati u osmini finala srednje kategorije do 75 kg borit će se mladi Brođanin Danijel Đukić koji je na ovogodišnjem državnom prvenstvu na impresivan način osvojio titulu s uvjerljive četiri pobjede. Danijel će boksati za četvrtfinale protiv reprezentativca Belgije Yakouba Bakhija.