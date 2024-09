VIDEO / Erslan za SK: Udaram jače od Cutelabe i vjerujem u svoju pobjedu

Hrvatski poluteškaš Ivan Erslan večeras debitira u UFC-u, najprestižnijoj MMA organizaciji na svijetu. U Parizu će se boriti protiv iskusnog Iona Cutelabe.

Prijenos borbe možete pratiti na SK Fightu od 19 sati, dok se Erslanov meč očekuje oko 20:30. Uoči debija, Erslan je dao intervju za Sport Klub u kojem je pričao s našim Ozrenom Radavićem.

Možemo li očekivati specifične hrvatske hlačice?

“Oni su pitali što bih ja htio. Poslao sam hrvatsku zastavu, ali teško je to iskombinirati. Bit će crveno-bijele hlačice, ne može se imati baš ono što želiš. Nije to baš tako jednostavno.”

Proveli ste 10 tjedana na pripremama u SAD-u…

“Nikad duže nisam bio. Malo se to odužilo. Prvotni plan je bio da se borim u Puli na FNC-u, znači tri tjedna prije. Ali kada sam saznao za ponudu UFC-a, samo sam produžio pripreme. Tamo mi je najbolje, isključen sam od svega i samo sam posvećen treningu. Dosad se to pokazalo uspješnim. Deset tjedana je dug period. Trenirao sam s najboljim borcima na svijetu. U Europu sam se vratio prije dva tjedna te sam posljednji pripremni tjedan odradio u zagrebačkom ATT-u. Spreman sam i jedva čekam borbu.”

Kako je došlo do suradnje s UFC-om?

“Nenadano skroz. Imao sam dogovoren meč s FNC-om, a s KSW-om sam imao probleme s novim ugovorom. Plan je bio graditi karijeru kroz FNC i tako sam otišao u ATT na Floridi da bih se pripremao za meč u FNC-u koji je trebao biti 7. rujna. Na Floridi sam se sprijateljio s Dagestancima, a jedan od njih je Magomed Umulatov. Bili smo na kavi i pričali o karijeri. I on je mene iz zafrkancije poslao Aliju Abdelazizu, a Ali je njega odmah zvao na video poziv. Pitao sam ga može li me ubaciti u UFC. Kroz dan mi je već javio da sam unutra. Odmah sam se čuo s Draženom Forgačem, pošto sam se trebao boriti u Puli. Bilo je veliko nestrpljenje 2-3 dana, dok sam čekao taj ugovor. Bio sam sav u iščekivanju. Jedan od mojih snova se ostvario.

Došao sam u Ligu prvaka ovog sporta. Nisam nekada niti sam mislio da ću doći ovdje, ali znam da tu pripadam i dat ću sve od sebe da to pokažem u subotu. Pritiska nemam, već sam se dva puta borio za titulu u KSW-u. Očekivao sam i ja puno od svojih borbi, no sve je to prošlo. Poraz prođe. Ne treba očajavati, isto tako kada pobijediš ne treba se uzdizati. uvijek sam čvrsto na zemlji. Ne vidim ništa kao smak svijeta, ne vidim ništa kao vrhunac svoje karijere. Ali, stvarno sam uvjeren u svoje sposobnosti i vjerujem da ću u subotu odnijeti veliku pobjedu.”

Hoćete li ući oprezno u meč s Ionom Cutelabom ili ćete odma ići u otvoreni rat?

“Imam određeni plan, znamo njegove dobre strane. Ne smijem biti uz žicu. Plan je ne biti statičan, dosta se kretati lateralno. Udaram jednako jako, ako ne i jače od njega. Treba ostaviti upečatljiv dojam u debiju. Neću se libiti ići u razmjene. Dosta smo slićni borci i mislim da je ovo sjajan okršaj za gledatelje. Vjerujem da sam bolji borac. No, i hrvanje nije isključeno, ako budem u problemima na nogama. Puno sam radio na hrvanju i vjerujem da ću slaviti u subotu. Ali nikad ne znaš što će borba donijeti.”

Cutelaba uvijek prije borbe želi zastrašiti protivnika, jeste li se pripremili za to?

“Mislim da je odabrao krivi sport u kojem će nekoga zastrašiti. Prepoznatiljiv je po tome, no spreman sam na to. Hladne glave idem tamo i bez malo respekta.”

Poruka za kraj…

“Hvala svim navijačima, koji prate ovaj sport i koji me podržavaju. Ja s velikim ponosom predstavljam našu zemlju, počašćen sam što sam član UFC-a. Hrvatsku zastavu nosit ću na vaganju i u kavezu. Ponavljam, velika mi je čast što ću predstavljati našu zemlju. Očekujte sjajnu borbu i veliku pobjedu. Ja ću dati zadnji atom snage da izađem s podignutom rukom i zastavom iz kaveza. Simbolično, izlazim uz pjesmu ‘Dolazak Hrvata’. Hrvat je u UFC-u. Stvarno mi je velika čast i ponos. Neka svi prate, a ja ću dati sve od sebe da ih razveselim.”