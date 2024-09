Pratite uživo na SK Fightu: Ivan Erslan debitira u UFC-u

Podijeli :

Instagram

SK Fight donosi vam prijenos hrvatskog borca na UFC spektaklu.

Ove subote (28. rujna) čeka nas novi UFC event. Na tom će UFC spektaklu nastupiti i hrvatski borac, Ivan Erslan. On je peti hrvatski borac u UFC-u nakon Mirka Filipovića, Igora Pokrajca, Gorana Reljića i Filipa Pejića.

Erslan se bori protiv Iona Cutelabe na UFC Fight Nightu u Parizu, a izravan prijenos možete pratiti na našem kanalu SK FIght!

Erslan se bori kao posljednji u uvodnom dijelu programa. Prijenos počinje od 18 sati, a borba u poluteškoj kategoriji Erslan – Cutelaba na rasporedu je negdje iza 20 sati. Hrvatska će tako nakon osam godina imati predstavnika u UFC-u!

Glavna borba u Parizu bit će okršaj Renata Moicana i Benoita Saint-Denisa.

UFC Fight Night Pariz:

Renato Moicano vs. Benoît Saint Denis – laka kategorija

Nassourdine Imavov vs. Brendan Allen – srednja

William Gomis vs. Joanderson Brito – pero

Kevin Jousset vs. Bryan Battle – velter

Morgan Charrière vs. Gabriel Miranda – pero

Farès Ziam vs. Matt Frevola – laka

Preliminarni dio

Ion Cutelaba vs. Ivan Erslan – poluteška

Oumar Sy vs. Jung Da-woon – poluteška

Ľudovít Klein vs. Roosevelt Roberts – laka

Daria Zheleznyakova vs. Ailín Pérez – bantam

Daniel Barez vs. Victor Altamirano – muha

Bolaji Oki vs. Chris Duncan – laka

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.