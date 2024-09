Pratite na SK: Parizom će se oriti Thompson, a sve to zbog jednog Hrvata

Podijeli :

Ove subote (28. rujna) čeka nas novi UFC event. Na tom će UFC spektaklu nastupiti i hrvatski borac, Ivan Erslan.

On je peti hrvatski borac u UFC-u nakon Mirka Filipovića, Igora Pokrajca, Gorana Reljića i Filipa Pejića. Erslan se bori protiv Iona Cutelabe na UFC Fight Nightu u Parizu, a izravan prijenos možete pratiti na našem kanalu SK FIght!

“Došao sam u Ligu prvaka ovog sporta. Nisam nekada niti sam mislio da ću doći ovdje, ali znam da tu pripadam i dat ću sve od sebe da to pokažem u subotu. Pritiska nemam, već sam se dva puta borio za titulu u KSW-u. Očekivao sam i ja puno od svojih borbi, no sve je to prošlo. Poraz prođe. Ne treba očajavati, a isto tako kada pobijediš, ne treba se uzdizati. Uvijek sam čvrsto na zemlji. Ne vidim ništa kao smak svijeta, ne vidim ništa kao vrhunac svoje karijere. Ali, stvarno sam uvjeren u svoje sposobnosti i vjerujem da ću u subotu odnijeti veliku pobjedu”, rekao je Ivan Erslan u intervjuu za Sport Klub uoči borbe.

A prvi put će se na nekoj UFC priredbi čuti Thompsonova pjesma. Naime, Erslan izlazi na borbe s pjesmom ‘Dolazak Hrvata’. Erslanova borba očekuje se oko 20.30 sati, a izravan prijenos kreće od 19 sati.

