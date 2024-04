Ovo smo svi čekali: UFC napokon predstavio nove rukavice!

Podijeli :

UFC je napravio veliku promjenu opreme. Na službenoj prezentaciji danas u Las Vegasu, promocija je predstavila nove rukavice u kojima će se njezini borci natjecati u budućnosti.

Promjena je napravljena s ciljem smanjenja ozljeda ruku i uboda u oči, uz zadržavanje fleksibilnosti. Očekuje se da će rukavice biti premijerno korištene na UFC-u 302 1. lipnja u Newarku, N.J.

U nastavku pogledajte fotografije zlatne varijante, koja će se koristiti isključivo za borbe za UFC titulu. Rukavice će također biti dostupne u crnoj boji (standardne za borbe koje nisu za naslov), plavoj (Dana White’s Contender serija) i crvenoj za razvojne evente povezane s UFC-om (tj. “Put do UFC-a”). Promjene su napravljene na šavovima, podstavi, zglobu i otvorima za prste, a sve s namjerom smanjenja ozljeda. Tijekom pitanja i odgovora nakon prezentacije, viši potpredsjednik UFC Instituta za preformanse Duncan French rekao je da statistika pokazuje da je došlo do smanjenja uboda u oči u borbama serije Contender, ali nije mogao potvrditi može li se to prvenstveno pripisati ažuriranom dizajnu rukavica.

“Nadamo se da je to posljedica redizajna i pojačane postave rukavice, ali svi gledamo da ih.dodatno razvijamo kako bismo bili sigurni da će tako i biti”, rekao je French. Veliki problem nenamjernog ubodanja u oči tijekom mečeva konstantno je prisutan pa se nadamo da će ovom inovacijom isti biti minimaliziran.