Oleksandr Usyk: Doktor boksa

Boks će nakon 25 godina večeras dobiti apsolutnog prvaka teške kategorije nakon ishoda borbe u Rijadu između Britanca Tysona Furyja i Ukrajinca Oleksandra Usyka. Oba borca su neporažena u svojim karijerama, pa nas zasigurno očekuje pravi spektakl.

Potonji borac dolazi nam iz Simferopolja, grada koji se nalazi na poluotoku Krim. Ukrajinac je do svoje 15. godine trenirao nogomet, a onda se prebacio na boks. I bio je to pun pogodak. U svojoj amaterskoj karijeri Usyk ima impresivan skor 335-15. Ukrajinac je među amaterima osvojio sve što se osvojiti može. Kao poluteškaš osvajao je europsko i olimpijsko zlato, dok se kao teškaš okitio svjetskim zlatom.

Put do Furyja i ujedinjenja teškaških titula

Prije 11 godina, Usyk se odlučio za prelazak u profesionalce. Osvajanje zlatne olimpijske medalje bila je svojevrsna uvertira u ulazak među najbolje. Ukrajinac se odlučio za kruzer kategoriju (do 91 kilograma) te je vrlo brzo postao njezin vladar. Već 2016. godine, Usyk je stigao do prve titule. Bio je to okršaj protiv Poljaka Glowackog, u kojem je uzeo WBO pojas. Nakon toga, Usyk je nekoliko puta obranio taj pojas, a onda je ujedinio sve titule u srpnju 2018. kada je je svladao Murata Gassieva. Bila je to doktorska disertacija Ukrajinca, a sudačke kartice pokazale su njegovu apsolutnu dominaciju (119-109, 120-108, 119-109). U svom posljednjem meču u kruzeru, Usyk je za protivnika imao opasnog Britanca Tonyja Bellewa. U borbi održanoj u Manchesteru, Ukrajinac je slavio nokautom u osmoj rundi te pokazao i na gostujućem terenu da postoje razine u vještini zvanoj boks. Potom je uslijedio prelazak u kraljevsku kategoriju. Bilo je puno upitnika kako će se Usyk nositi s teškašima, no Ukrajinac ih je brzo razriješio. Pobjeda protiv Dereka Chisore na Weembleyju bila je samo najava Usykove dominacije i među teškašima. Uslijedila su dva okršaja protiv opasnog nokautera Anthonyja Joshue, a Ukrajinac je oba puta izlazio kao pobjednik. U sudaru dvaju olimpijskih pobjednika, Usyk je pokazao kako je on kvalitetniji borac i da je više nego ozbiljan teškaš osvojivši čak četiri titule. Njegov posljednji meč bio je protiv Daniela Duboisa, Francuza koji se uskoro bori protiv našeg Filipa Hrgovića. Usyk je slavio nokautom u devetoj rundi, no u petoj rundi završio je na podu. Dubois ga je pogodio udarcem u tijelu i Usyk je bio u evidentnom problemu. Međutim, sudac u ringu okarakterizirao je taj udarac kao “udarac ispod pojasa“, što u boksu, jasno, nije dozvoljeno. Usyk je tu pokazao da je ranjiv na udarce u tijelo i toga se mora paziti u okršaju s Furyjem.

Usykov put do pobjede

Ukrajinac je osjetno lakši i niži od Furyja što u jednu ruku može biti dobro, a u drugu baš i ne. Zasigurno je Usyk taj koji ima jači tempo od Britanca, ali Fury je došao nikad spremniji na ovaj okršaj u pustinji. Usyk mora izbjegavati Furyjeve pokušaje klinča i prljavog boksačkog hrvanja, s kojim umara protivnike jer ima ogromne fizičke predispozicije za to. Mora se paziti Britančeve desne koja je uspavala mnoge protivnike dosad. Usyk boksa iz kontragarda te će se vjerojatno kretati u desno kako bi izbjegavao tu opasnu Furyjevu desnicu. Ako Usyk uspije uspostaviti svoj tempo, što borba bude više odmicala to je on veći favorit za pobjedu. Mala je vjerojatnost da će Usyk prekidom pobijediti Furyja, već je za očekivati ako Ukrajinac slavi da će to biti pobjeda sudačkom odlukom. Zasigurno faktor na koji se Usykov kamp oslonio je ta posjekotina iznad Furyjevog oka. Taj problem dogodio se Britancu u okršaju protiv Otta.

Wallina, a nedavno ga je i naš Agron Smakići otvorio na tom području. To može biti veliki faktor, naravno ako ga Usyk uspije iskoristiti i kazniti udarcima u taj dio glave. Jedno je sigurno, očekuje nas pravi spektakl i nečija “nula“ danas odlazi u povijest.