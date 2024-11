Miočić: Pobijedit ću Jonesa, a Hrvatska je najbolja zemlja na svijetu

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver Image

Stipe Miočić (42) borit će se za titulu prvaka UFC-ove teške kategorije protiv Jona Jonesa (37) na UFC-ovom eventu 309, zakazanom za 16. studenoga u Madison Square Gardenu u New Yorku, uz prijenos na SK Fightu.

Miočiću će to biti prva borba još od ožujka 2021. godine, kad je izgubio nokautom od Francisa Ngannoua. Američki borac hrvatskog porijekla pojavio se na konferenciji za medije s tanjurom iz kojeg je jeo dok je odgovarao na pitanja novinara.

“Vaša pitanja su još uvijek pušiona. Šalim se, šalim se. Razumijem taj dio igre. Vama treba vaša priča i to je u redu. Prestao sam brinuti kroz svoju karijeru što ljudi misle. Svatko ima svoje mišljenje. Ne znam jesam li veći borac ja ili Jones, svejedno mi je. Rekao je da će me razbiti pa sam ja rekao da je on kuja. Pričao je s**nja o meni pa sam i ja o njemu”, poručio je novinarima.

“Od borbe očekujem da ćemo se dobro potući, znam da je Jon posvećen pripremama, da puno analizira. Ali pobijedit ću ga. Volim se boriti i htio sam se boriti protiv najboljeg. Nažalost, ozlijedio se u prvom pokušaju naše borbe. Bio sam ljut, no nisam mogao ništa napraviti”, rekao je, između ostalog, Miočić na konferenciji za medije.

Dotaknuo se i svog hrvatskog porijekla.

“Vrlo sam ponosan na svoje hrvatsko porijeklo. To je najbolja zemlja na svijetu. Zadnji put sam bio tamo 2019. godine. Želim opet ići uskoro i povesti majku. Jako želi ići. Hvala svima u Hrvatskoj na potpori, znači mi to puno. Želim hrvatsko državljanstvo i putovnicu. Moja žena i ja radimo na tome”, rekao je.