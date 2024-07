Miočić inzistira na borbi protiv Jonesa: ‘Ja ću biti prvi koji će ga pobijediti’

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver Image

Stipe Miočić želi se boriti samo protiv Jona Jonesa, ali na kraju još uvijek ovisi o UFC-u hoće li se taj meč stvarno dogoditi ili ne.

Dok i dalje čeka svoj povratak u akciju, sada 41-godišnji bivši prvak UFC-a u teškoj kategoriji inzistira na tome da nikome ne stoji na putu kada je riječ o zadržavanju na vrhu divizije.

Zastoj dolazi od Toma Aspinalla koji je osvojio privremeni naslov prvaka u teškoj kategoriji nakon što je Jones pretrpio puknuće prsnog mišića što je otkazalo njegov prethodno zakazani meč protiv Miočića 2023. godine. UFC se nastavio čvrsto držati okršaja Jonesa protiv Miočića, dok će Aspinall braniti svoj privremeni pojas protiv Curtisa Blaydesa na UFC-u 304 u lipnju.

Dok Stipe razumije Aspinallovu frustraciju što neće uspjeti objediniti naslove u svojoj sljedećoj borbi, to je odluka koja se donosi izvan njegovog kruga djelovanja.

“Shvaćam”, rekao je Miočić.

“I ja bih se osjećao isto, ali ne oduzimam mu ništa. UFC može raditi što hoće. Tako je kako je. Postoji samo jedan tip s kojim se želim boriti, to je Jon Jones. Ali u isto vrijeme, UFC može izabrati koga želi. Ljudi to ne znaju, ali bilo je još nekoliko puta kada sam bio spreman boriti se i dali su im nekog drugog tipa. Što bih trebao učiniti? Ne zadržavam diviziju. To me ne zanima.“

Miočić se nije borio od ožujka 2021., kada je doživio poraz nokautom od Francisa Ngannoua u njihovom revanšu za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji. U tri godine nakon toga, Miocic je isprva želio riješiti svoju trilogiju s Ngannouom, ali “The Predator” je na kraju napustio UFC da bi potpisao ugovor s PFL-om kao slobodan borac. Budući da ta opcija više nije dostupna, Miočić je svoju pozornost usmjerio na Jonesa, koji se naširoko smatra najvećim borcem mješovitih borilačkih borilačkih vještina svih vremena. U međuvremenu, Miočić još uvijek drži rekord za najviše obrana UFC naslova u teškoj kategoriji, što ga učvršćuje kako jednog od najboljih u povijesti.

Zbog toga se Jones namjerio na Miočića nakon osvajanja UFC naslova u teškoj kategoriji 2023., a očito je to meč koji je zanimao i Miočića.

“Svi misle da će me prebiti”, rekao je Miočić o Jonesu.

“Ne volim da mi se to govori. Volim začepiti ljude. On je pobjediv. Znam da jest. Svatko je pobjediv i ja ću biti prvi koji će to učiniti.”

Iako nisu poslane nikakve službene ponude ili potpisani ugovori za tu borbu, više ljudi koji su upoznati s planovima promocije reklo da je Jones protiv Miočića trenutno ciljan za studeni kada se UFC vraća u Madison Square Garden u New Yorku. Jones je također više puta javno nagovijestio taj datum na društvenim mrežama. Ako je to vremenski rok za borbu,

Miočić bi se vratio nakon četiri godine izvan kaveza, ali nije zabrinut zbog tog podužeg godišnjeg odmora: “Vrlo sam natjecateljski raspoložen i nikada to neću izgubiti”, rekao je Miočić.

“To mi je u DNK. Volim ono što radim i imam najbolje trenere na svijetu koji će me odlično pripremiti kada god dođe do te borbe.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.