Max Holloway ismijao Iliju Topuriju za suludi izazov: ‘Ovo nije meč za pojas najglupljeg borca’

Vikend ispred nas donosi vjerojatno najbolju borilačku priredbu ove godine.

I još k tome u nama najboljem mogućem vremenu s obzirom na to da UFC 308 iz Abu Dhabija starta u 20 h uživo na našem SK Fightu. U glavnoj borbi večeri gledat ćemo čovjeka koji drži rekord UFC-a u pogođenim značajnim udarcima (3.378), izazivača Maxa Hollowaya i nove Španjolsko-Gruzijske senzacije i aktualnog prvaka perolake divizije ‘El Matadora’ Ilie Topurije.

Prvak je do sada dao razne prognoze ovog mega-dvoboja ali ne očekujte da će ‘Blessed’ prihvatiti bilo koji od njegovih izazova. Najnovija Topurijna izjava bila je da je planirao umarširati do središta oktogona na početku borbe i pokazati na tlo kao poziv Hollowayu da se ondje sastane s njim kako bi odmah počeli razmjenjivati bombe. To je gesta koju je Holloway proslavio nakon što je to učinio prije nekoliko godina kako bi potaknuo divlju razmjenu u završnim trenucima svoje borbe s Ricardom Lamasom prije nego što je to ponovio na UFC-u 300 i izveo jedan od najluđih nokauta u povijesti kada je u zadnjoj sekundi završio Justina Gaethjea. Holloway kaže da je problem s Topurijom koji mu pokušava ukrasti potez to što on uopće ne razumije kada i zašto je to učinio u prošlosti.

“Trenutak kada pokazujem prstom na sredinu – mislim da nije shvatio srž”, rekao je Holloway. “Na kraju dana to pokazivanje, to je nešto što radite pred kraj borbe. Ako nešto ide dobro, ako je borba zabavna ili pobjeđujete, dajete šansu drugom tipu. Trenutak je trenutak s razlogom.”

Topuria je obećao da će ga nokautirati u prvoj rundi ako ga Holloway doista pričeka u centru. Holloway to ne odbacuje kao mogućnost – baš kao što bi mogao ostaviti Topuriju licem prema dolje na podu oktogona u istoj razmjeni – ali to je katastrofa u borbi koja bi trebala prikazati dva najbolja i najvještija borca na svijetu.

“Da je remen za najglupljeg borca, onda bih možda i prihvatio njegov izazov. Daleko je ovo od toga.“

Hollowayu ništa od Topurijine priče nije bitno sve dok se on pojavi u svom najboljem izdanju i ne zaboravi ponijeti UFC titulu sa sobom u Abu Dhabi.

“Na kraju dana, ako je to ono što mu treba da dođe do borbe ili kroz borbu ili što god već do datuma meča, onda neka bude tako”, rekao je Holloway.

“Neki ljudi, to je ono što im treba. Treba im to samopouzdanje. Moraju na neki način izgraditi svoj ego, a ako je to udaranje po prsima i ponašanje kao ‘ja sam muško’, onda nek mu bude.”

U ovom tjednu borbe sigurno da možemo očekivati još dosta teških riječi s obje strane prije nego se sastanu i konačno pokažu tko je najbolji borac ove divizije.