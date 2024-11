Jones ima drugačije planove od šefa UFC-a: ‘Predat ću i pojas za taj meč’

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Jon Jones je u Madison Square Gardenu na UFC 309 eventu u borbi za naslov prvaka teške kategorije prekidom slavio protiv Stipe Miočića.

Miočić je izdržao sve do polovice treće runde. Nakon borbe Stipe je poručio da odlazi u mirovinu.

Na press konferenciji nakon meča, šef UFC-a Dana White je potvrdio kako će se Jones boriti s privremenim prvakom Tomom Aspinallom.

“To će biti najveći meč u povijesti teške kategorije, siguran sam u to. Rekao sam da Tom zaslužuje svoju šansu i dobit će je. Bit će to vrhunski meč i ljudi ga žele”, rekao je White.

Na pitanje novinara o tome hoće li Jonesa radije upariti s prvakom poluteške kategorije Pereirom, White je imao drugačiju ideju od Jonesa.

“Taj meč mi nema smisla. Jones je puno veći od Alexa i bolji hrvač, ne sviđa mi se ta borba i ne planiram ju. No, ako mi obojica budu skakali po glavi da samo to žele, onda ćemo sjesti i pokušati se dogovoriti. Ponavljam, meni ta borba nema smisla”, rekao je White.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte kako je Jones žestokim udarcem u tijelo nokautirao Miočića VIDEO / Umirovljeni Miočić: Sra**, nisam znao odgovoriti na pravi način VIDEO / Cijeli Madison Square Garden skandirao je Miočiću

Nakon toga je pred novinare izašao Jones.

“Želim Pereiru. On je poseban borac. Nokautira ljude jednim udarcem i mislim da je to meč koji svi žele vidjeti, megameč. Spreman sam čak i predati pojas teške kategorije kako bih dobio taj meč”, rekao je pa odgovorio na pitanje zašto ne voli Aspinalla:

“Iskreno, ja mislim da je se*onja. Stalno me provocira malim stvarima i ne sviđa mi se taj tip. To je moje mišljenje o njemu i taj meč me ne zanima. Ne želim mu dati meč, ali ako UFC bude inzistirao, onda će to morati jako, jako dobro platiti.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.