Hrvatski boksač koji je napadnut u Srbiji: ‘Jedan mi se približio i rekao – da vidim kako ti to radiš’

Hrvatski boksač Nikica Radonić otkrio je što se sve dogodilo.

Vrgorčanin Nikica Radonić (27), ovogodišnji prvak Hrvatske u kategoriji do 86 kg, plasman u četvrtfinale EP-a i borbu za medalju izborio je pobjedom nad predstavnikom Poljske Patrikom Boruckim u nedjelju.

Dan iza tog meča, oko podneva, Nikica Radonić otišao je iz hotela hrvatske reprezentacije u obližnji park (Banjičku šumu) na rastrčavanje i razgibavanje gdje su ga presrele tri nepoznate osobe s tendencijom fizičkog napada.

“Jedan mi se približio, došao je onako – da vidim kako ti to radiš, onda me ovaj s leđa pipnuo, htio me udariti, ja sam se izmakao malo ustranu, samo me po kosi uhvatio, to je sve bilo u deset sekundi, vidim od tamo i treći, kontam da nema nož nešto. Tad sam počeo trčati kako bi se što prije maknuo i tad sam uganuo gležanj”, rekao je Nikica Radonić za Dnevnik Nove TV.

Sve se odigralo usred dana, a ni boksač niti napadači nisu imali nikakva navijačka ili nacionalna obilježja. Iz boksačkog saveza naglašavaju kako domaćini ne snose nikakvu odgovornost jer je situacija u kojoj se našao naš boksač splet nesretnih okolnosti te da se huliganski napad dogodio izvan zona u kojima se odvija Europsko prvenstvo.

“Zahvalio bih se organizatoru, Srpskom boksačkom savezu, što su ažurno reagirali i poslali dečka na snimanje u bolnicu. Vratimo se sportu, Hrvatska osvaja medalje na ovom Europskom prvenstvu”, rekao je Pero Veočić, izbornik reprezentacije.

Da je bilo propusta u organizaciji, smatra njegov stric.

“Mislim da jedan dio krivice spada i na njih. Ne možete vi sad 24 sata provesti u hotelu i buljiti u plafon, a morate paziti na vagu jer ako imate 10 grama viška ne prolazite, tako da je bila potreba da ide trčati. Ali netko je trebao to organizirati”, rekao je Joško Radonić.