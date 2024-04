Hrvatica Ivana Petrović došla do svoje prve pobjede u UFC-u!

Podijeli :

Odličan UFC-ov Fight Night obilježile su pobjede naših regionalnih boraca. Ivana Petrović je na preliminarnom dijelu večeri ostvarila pobjedu prekidom u trećoj rundi protiv Kineskinje Na Liang.

To je Ivanina prva pobjeda u najjačoj svjetskoj organizaciji. Petrović je prva Hrvatica u povijesti koja se natječe u UFC-u. Debitirala je još prošle godine porazom, no uspjela je doći do pobjede u ovoj drugoj borbi. Omjer u profesionalnoj karijeri joj je sad 7-1.

Na pobjedničke staze vratio se i ‘The Doctor’ Uroš Medić koji je izvrsnim aperkatom nokautirao Amerikanca Tima Meansa. Nova zvijezda teške kategorije Jhonata Diniz u svom debiju za UFC ostvario je sedmi nokaut karijere kada je u stilu sunarodnjaka Brazilca Alexa Perierie nokautirao bivšeg NFL-ovca Austina Lanea.

U sunaslovnoj borbi večeri Uzbekistanac Bogdan Guskov ‘ground and poundom’ zaustavio je ‘Supermana’ Ryana Spanna a u glavnom događaju Alex Perez krasnim desnim krošeom uspio je iznenaditi favoriziranog Matheusa Nicolaua.