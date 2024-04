Gaethje: I u mojem idućem meču očekujte najbolji show uživo na svijetu

Podijeli :

Justin Gaethje je u potpunosti prihvatio svoj poraz nokautom od Maxa Hollowaya na UFC-u 300, kao i okolnosti koje su se promijenile prije i poslije tog antologijskog dvoboja.

Iako je meč bio jako iščekivan, mnogi obožavatelji sporta i stručnjaci pitali su se zašto je Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) prihvatio borbu za BMF titulu s Hollowayem na povijesnoj karti ovog mjeseca u Las Vegasu kada je bio u tako jakoj poziciji za borbu za UFC titulu u lakoj kategoriji protiv Islama Mahačeva. I Mahačev i njegov trener Khabib Nurmagomedov izjavili su da ta borba nije imala nikakvog smisla.

Bio je to najgori mogući scenarij za Gaethjea, jer je prvo bio pretučen, a zatim i spektakularno nokautiran sa samo jednom sekundom preostalom u borbi. Kao rezultat toga, Dustin Poirier, kojeg je Gaethje upravo nokautirao na UFC-u 291 u srpnju, izazvat će Makhacheva za pojas na UFC-u 302 1. lipnja u Newarku, N.J., a Gaethje je sada godinama udaljen od šanse za naslov.

“Mislim da bi mnogi ljudi na mom mjestu odlučili ne prihvatiti borbu s Hollowayem,” rekao je Gaethje.

“Ne žalim ni za čim. Bilo mi je jako zabavno. Mislim da je to bila velika, povijesna karta za UFC, a biti dio toga, biti najbolja borba na toj karti, to će živjeti zauvijek. Bio je to veliki rizik. Nisam uspio, i da sam dobio tu borbu, da sam ostvario brzi nokaut, uzeo bih tu borbu protiv Mahačeva. Ali to je naziv naše igre.”

Gaethje je rekao da neće dopustiti da ga “što ako” “pojede” i da namjerava nastaviti sa svojim životom i karijerom. Prije nego što odluči o sljedećim koracima, prioritet će mu biti zdravlje i vrijeme s obitelji. Unatoč nasilnom porazu, Gaethje ostaje broj 4 na najnovijoj ljestvici lake kategorije. S 35 godina i s gomilanjem štete, sljedeće je poglavlje nedvojbeno jednako važno kao i bilo koje drugo. A realnost mu nije promakla.

“Sigurno se definicija rata, pogotovo uspavljivanje na takav način, definitivno računala kao jedna kad pogledate taj naš meč. Čak i da želim promijeniti način na koji se borim, to stvarno nije moguće. Tako se natječem. Tako sam se natjecao odmalena. I tako sljedeći put kad uđem tamo očekujete, ‘najbolji show uživo na svijetu.’ Vidjet ćemo hoću li imati tako dobrog plesnog partnera kao što sam imao s Hollowayem, ali moje će namjere biti iste.”

