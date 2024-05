Dubois poručio Hrgoviću: ‘Vjerojatno sumnja u sebe kad to govori’

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver

FIlip Hrgović u subotu, 1. lipnja, u Rijadu će odraditi dosad najveću borbu u karijeri. Protivnik će mu biti britanski boksač Daniel Dubois.

Prije meča naravno bilo je prepucavanja.

“Da, on mi se izrugivao i što već ne, ali vidjet ćemo u subotu tko će koga ismijavati. Ono što je rekao me nije frustriralo, to je sve samo predstava za kamere. U subotu imamo pravu borbu i tada ćemo sve vidjeti. Vjerojatno sumnja u sebe kada to govori. Ja vam kažem, ako izgubi, umirovit će se, a ja mu kažem da počne tražiti posao”, rekao je Dubois u intervjuu za Boxing Social.

Hrgovićev tim je spominjao sparing između ova dva boksača koji se održao prije nekoliko godina što je iznerviralo Duboisov tim kao izjave hrvatskog boksača o tome da njegov protivnik ne može podnijeti udarac. Dubois je to ovako komentirao.

‘‘Sparing, sparing… borba u subotu je u potpunosti druga stvar, ja sam spreman. Svaku borbu do sada sam napredovao i narastao te sam spreman za subotu. On se nikada nije borio s nekim poput mene. Imam odličan osjećaj oko ove borbe, sve ćemo vidjeti‘‘, dodao je.