Dubois: Hrgović će se vratiti, on je životinja

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Daniel Dubois je pobjedom protiv Filipa Hrgovića postao IBF-ov privremeni svjetski prvak.

Nakon meča, Britanac se ponovno osvrnuo na borbu za Seconds Out.

“Nakon sedme runde sam znao da ću pobijediti, ali bio je to veliki rat. On je stvarno životinja i imam maksimalno poštovanje prema njemu, vrhunski je borac”, rekao je nakon pobjede Dubois u izjavi za Seconds Out pa nastavio:

“On će se vratiti, dobar je borac, životinja, kao što mu je nadimak, ali večeras sam morao pokazati od čeka sam napravljen. Moj otac i Frank Warren su mi pomogli da uspijem u tome.”

Odgovorio je i na pitanje o potencijalnoj borbi protiv Joshue.