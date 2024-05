Babić za SK: ‘Protiv Hrgovića ću se sigurno boriti, razočarao me u svakom pogledu’

Podijeli :

Alen Babić bio je gost nove epizode emisije 'O svemu i ni o čemu s Krešom i Krunom'. Osvrnuo se Babić s našim Krešom Karačićem i Krunoslavom Simonom i na svoju karijeru, Filipa Hrgovića...

Kako ste?

“Nikad bolje. Bio sam najbolji prije godinu dana kada sam uzeo pojas, a onda se dogodio pad, strašan pad. Sada je opet uslijedio još veći uzlet. Imam jako velike planove, želim odraditi tri meča do kraja godine.”

Jako bitna pobjeda bila je ova protiv Robinsona…

“Ovo je bio meč protiv sebe. Čovjek je strvina, ja kad sam njega vidio uživo bilo mi je slabo. Ali, taj dečko nije meni dorastao boksački ni po čemu. Mislio sam da ću se raspasti kao i u prošlom meču. Pet dana prije meča, prestao sam spavati. Bila je velika nervoza, ali uspio sam pobijediti samog sebe.”

Kako izgleda sam dan meča?

“Ja i Marko Milun u sobi, spremamo se da krenemo na meč. U jednom trenutku dignem se i otiđem na WC. Govori meni Milun kasnije kako me čuo da pričam sam sa sobom, no ja se toga uopće ne sjećam. Nikad mi ovaj put nije bio lagan. Imao sam deset pobjeda u nizu, ali ništa od toga nije bilo lagano. Jedino se sjećam da sam rekao sebi: ‘Nikad nije trebalo biti lako.’ Nakon toga, bilo mi je lakše i dobio sam ogromnu motivaciju i adrenalin u tom trenutku. Moj cijeli život bio je na kocki. No, nakon dvije sekunde sam shvatio da dečko nema pojma o boksu. Poštujem ga kao čovjeka i sada smo prijatelji. Međutim, kada sam vidio njegove kretnje, odmah sam se opustio.

Deset dana pred meč ja moram paziti što jedem. Ako popijem dva gutljaja hladne vode, odmah se razbolim. Mene ubija nervoza. Bio sam poznat kao mentalno jak borac, no uništio me zadnji meč. U srijedu sam imao 102 kilograma, nikad spremniji s pločicama. U subotu, na dan meča, 96 kilograma. Izgubio sam šest kilograma, a jeo sam više nego inače.”

Razmišljanja pred sam meč

“Nemam plan B u životu. Prolazilo mi je kroz glavu što ću raditi u životu ako izgubim. Ja ništa ne znam raditi u životu, cijelog sebe sam dao u boks. Što da ja radim, vodim podcast? Ženi želim osigurati ugodan život, doći će dijete, moram im pružiti sve najbolje. Nakon meča, dobio sam četiri kilograma u jedan dan. Neka mi jedan doktor to objasni, kako je to moguće. Uz to, izbrisao sam sve slike iz mobitela. Napravio sam totalni reset i sad sam ‘lagan’.”

Kako je na vas utjecao poraz od Rozanskog?

“‘Savage’ me napustio. Osjećao sam takav teret. Žena mi govori da se želi udati za mene, a ja nisam u dobrom trenutku. Počeo sam sve preispitivati. Ja sam boksač, nisu to neki veliki novci koje sam zaradio. Svatko na svijetu može postati ono što sam ja. Nemam ja neke velike predispozicije. Bilo je puno boljih boksača od mene u mojoj amaterskoj karijeri, no imali su problema s primanjem udaraca. Boks je primanje udaraca, tko ne može primiti udarac nema što tražiti u ovom sportu.

Nakon sedam dana shvatio sam tek situaciju. Ležao sam u krevetu s mojim psom i nisam se ustajao. Jedino bih oko 23 h ustao i otišao na Svetice. Tamo bih trčao pet kilometara i to sprint. To je za mene bilo ubitačno, ja sam se uništavao. Ženi sam rekao da ide od mene, mislio sam da od mene neće biti ništa. Nisam htio ‘vezati’ nju, mlada je to cura od 24 godine. Takav sam bio jedno tjedan-dva. Izašao sam nakon dva tjedna iz kuće i gledao tko me ‘krivo’ gleda. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Radio sam sve krivo. Otišao sam u Dubai i pokazivao sam to. Hvalio sam se s time, razočarao sam svoje ljude.

No, sada sam dobro. Osjećam se bolje nego ikada.”

Filip Hrgović i odnos s njim?

“On je sada ispao kao neki pozitivac. Taj dečko je totalni idiot. Ja sam njega podržao nakon ‘poraza’ od Zhanga, rekao sam da je bio bolji. Pričao je kako se nikada nisam ni trebao boriti. Znao je da ću se vratiti, on je glupan, taj meč između mene i njega se morao dogoditi. Od njega sam očekivao makar neko poštovanje, ono sportsko. Dečko je jako glup, prirodno je glup.

Ali, mislim da on može doći do svjetske titule.”

Usik ili Fury?

“Uvijek sam govorio Fury. Fury je – boks. On nije izgrađen kao Joshua, on ima te neke udarce niotkuda. Ono što je Joshua napravio Ngannou, to je i Fury trebao. No, on jednostavno nije takav boksač. Lik je ogroman, ali s njim mi je bio najlakši sparing. On je puno više napravio od Usika za boks. Fury je mega zvijezda.”

Vaš stil

“Moj stil nema nitko u boksu. Od mojih 13 mečeva, niti jedan nije bio dosadan. Nitko ne može ponuditi ovakve mečeve kao ja. Godinu dana sam dobivao teške batine, a nikada nisam prije padao na sparingu. Mene je spasio dr. Petrović, ponavljam, dobivao sam teške batine. Mislio sam da nešto nije uredu sa mnom. Sve preglede sam napravio i nikad bolja ‘slika’ mi nije bila. To je bila prekretnica i to mi je spasilo karijeru. Ja sam stvoren za boks.”

Dillian Whyte

“Još više ga poštujem sada. On mene nije zvao godinu dana, no ja znam da je on tu uz mene. Ja moram njega zvati, ali uvijek kaže da će sve biti u redu. Imam odnos s njim kao s maćehom, čudan je to odnos. Sve što treba imati od njega – imam. Ali, nije to sada neka ljubav.

Nije me pogodilo što sam zadnji meč bio prva borba na priredbi. Boksam na Sky Sportsu i još zaradim nečiju godišnju plaću. Ako vam je to uvreda, izvolite slobodno.”

Anthony Wilson i razlaz s njim

“Ja sam u kampu bio spreman maksimalno. Kada smo otišli u Poljsku, išli smo tri tjedna prije. To je glupost, bio sam neiskusan. Spavao sam u sobi bez prozora. A Anthony ima sobu s dva prozora, i ja sam se želio mijenjati. No, on je to odbio. Ipak, nakon rasprave otišao je u moju sobu i ja sam došao u njegovu. Legnem na krevet, a on nema madrac. Pet dana prije meča, ja tražim madrac za kupiti po gradu jer oni nisu imali. Svi su zakazali i trener i Dillian. Čovjek koji se trebao brinuti za mene došao je dan poslije nego ja.”

Odnos s Leonardom Pijetrajem

“Nikakav odnos. Ne želim više nikada imati odnos s njim u životu. Trebao mi je, najviše u životu, no nije bio tu i to je za mene završena priča. Zvao sam ga, nije se javljao.”

Brzopotezna pitanja

Fury ili Joshua? Fury

Tyson ili Ali? Ali

Miočić ili Filipović? Filipović

Lijevi ili desni kroše? Lijevi

Dinamo ili Hajduk? Preskačem

Zagreb ili Rovinj? Rovinj

Pas ili mačka? Pas

Milanović ili Plenković? Milanović

Severina ili Rozga? Severina

Krešo ili Kruno? Krušo

Planovi

“Ova moja četiri meč ove godine izgledaju dosta realno. Imat ću meč kraj šestog, početkom sedmog (naknadno ugovoren za 6. srpnja). Dobio sam ponudu da idem u kamp kod Okoliea, da ga pripremim za Rozanskog. Iza toga, otišao bi u Dublin na kraj priprema. Sada radim utege, čisto da se vratim u formu.”